Брестский стрелок Щербацевич установил рекорд в Южной Корее
- 2.05.2018, 20:02
Юрий Щербацевич обновил национальный рекорд Беларуси в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.
На международном турнире в городе Чханвон Юрий обновил национальный рекорд Беларуси в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Теперь лучшее достижение равняется 1183 очкам, передает vb.by.
Удивительно, но даже столь сильное выступление не помогло нашему земляку завоевать медали. Рекорд покорился Щербацевичу в квалификации, а в финале Юрий стрелял чуть хуже и занял пятое место. В стрельбе из пневматической винтовки он показал лишь 42-й результат.