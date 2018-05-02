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Брестский стрелок Щербацевич установил рекорд в Южной Корее

  • 2.05.2018, 20:02

Юрий Щербацевич обновил национальный рекорд Беларуси в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.

На международном турнире в городе Чханвон Юрий обновил национальный рекорд Беларуси в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Теперь лучшее достижение равняется 1183 очкам, передает vb.by.

Удивительно, но даже столь сильное выступление не помогло нашему земляку завоевать медали. Рекорд покорился Щербацевичу в квалификации, а в финале Юрий стрелял чуть хуже и занял пятое место. В стрельбе из пневматической винтовки он показал лишь 42-й результат.


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