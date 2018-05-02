Женщины из Калинковичей после встречи с Кочановой продолжают голодовку 10 2.05.2018, 20:09

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Женщины добиваются пересмотра уголовных дел их детей, осужденных по статье 328 УК.

2 мая семь женщин из Калинковичей встретились в администрации Лукашенко с ее руководителем Натальей Кочановой, передает euroradio.fm.

Женщины добиваются пересмотра уголовных дел их детей, осужденных по статье 328 УК. Голодовка продолжается уже шестой день. И вот их пригласили приехать в Минск, правда, не на встречу с Александром Лукашенко, как они хотели.

После встречи в администрации президента женщины заявили, что голодовку не прекращают, поскольку пока нет конкретного результата. Кочанова пообещала, что требования женщин передаст диктатору.

Также на встрече в администрации Лукашенко женщинам рассказали, что есть новый законопроект, который смягчает ответственность для тех, кто употребляет наркотики, но не занимается их распространением. Но не все заинтересованные ведомства его поддерживают.

Как стало известно, к голодовке с четверга присоединяются люди из Витебска и Гродно.