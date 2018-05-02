Майк Помпео принес присягу в качестве госсекретаря США 2.05.2018, 20:30

Майк Помпео

На церемонию прибыли Дональд Трамп и Майк Пенс.

Бывший глава ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность Государственного секретаря Соединенных Штатов. В Вашингтоне состоялась торжественная церемония, сообщает ТСН.

На церемонию прибыли президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс. Новым руководителем Центрального разведывательного управления, стала ветеран разведки Джина Гаспель.

"Я уверен, что моя команда в Вашингтоне и во всем мире под вашим (президента США Дональда Трампа - ред.) Руководством сможет и будет выполнять нашу миссию в пользу американского народа, и я хочу работать с вами, чтобы выполнить эту работу", - сказал Помпео во время церемонии.

Помпео пригрозил Турции санкциями в случае покупки российских ЗРС С-400. Госсекретарь напомнил, что эти ракетные системы не будут интегрированы с силами союзников НАТО.