Милевский вывел брестское «Динамо» в финал Кубка Беларуси 1 2.05.2018, 20:37

Фото: dynamo-brest.by​

Брестчане разгромили могилевский «Днепр» со счетом 4:1.

2 мая брестское "Динамо" разгромило в Могилеве "Днепр" — 4:1. Это был второй полуфинальный поединок двух команд в Кубке Беларуси по футболу, передает euroradio.fm.

У гостей отличились Артем Милевский (22-я минута), Джоэль Фамейе (55-я) и Роман Юзепчук (70-я и 82-я, он вышел на замену), у хозяев поля гол престижа на 90-й минуте забил Денис Левицкий (он также вышел на замену). В первой игре динамовцы также выиграли, но с более скромным счетом — 2:0.

В среду также пройдет второй полуфинальный матч гродненского "Немана" и БАТЭ (начало в 19:45). В первом поединке выиграли борисовчане со счетом 2:0.