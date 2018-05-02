В Туле 40 кадетам стало плохо на репетиции парада 9 мая 3 2.05.2018, 20:41

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Фото: n71.ru

Большинство кадетов, почувствовавших недомогание, - девушки.

В Туле 40 кадетам стало плохо из-за жары на репетиции парада 9 мая, сообщают "Тульские новости".

Большинство кадетов, почувствовавших недомогание, - учащиеся полицейского юридического колледжа, в основном девушки. Также стало плохо троим кадетам суворовского училища. Им оказали помощь на месте.

Фото: n71.ru

Как передает "Центр 71", детей заставили около 45 минут стоять по стойке смирно при 27-градусной жаре, после чего они стали падать в обморок.

По сведениям "Тульских новостей", на предыдущей репетиции парада в Туле стало плохо 13 ее участникам.