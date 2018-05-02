Самый богатый человек в мире не может придумать, на что потратить деньги 18 2.05.2018, 20:46

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Джефф Безос

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса оценивается в 131 миллиард долларов.

Самый богатый человек в мире не может придумать, на что потратить свои деньги. 54-летний основатель компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 131 миллиарда долларов, заявил, что расходовать такое количество деньги не так просто, как кажется. «Вы не можете спустить их на второй ужин в ресторане», — говорит Безос. В 2017 году Джефф зарабатывал по 107 миллионов долларов в день.

Как сообщает fakty.ua со ссылкой на издание Business Insider, единственный эффективный способ потратить состояние — это инвестировать заработанные средства в другие компании. Так, Безос ежегодно направляет около одного миллиарда долларов на финансирование аэрокосмической компании Blue Origin, занимающейся разработкой космического корабля.

Часть денег Джефф вкладывает в семейные путешествия. Так, недавно он вместе со своей женой, писательницей Маккензи Безос, и четырьмя детьми (тремя родными сыновьями и приемной дочерью-китаянкой) провели отпуск в Норвегии, где жили в ледяном отеле.

Безос также выделил около 12 миллионов долларов на обновление своего особняка в Вашингтоне. Ранее он купил этот дом, где некогда располагался Музей текстиля, за 23 миллиона долларов. В списке недвижимости миллиардера числятся также еще несколько элитных особняков. Ему также принадлежит частный самолет Gulfstream G-650ER стоимостью 65 миллионов.

В настоящее время Джефф Безос также строит внутри горы в штате Техас огромные механические часы стоимостью 42 миллиона долларов. Они могут работать самостоятельно, без вмешательства человека, в течение 10 тысяч лет. Один раз в тысячелетие из окошка будет появляться кукушка. «В 4000-м году кто-то увидит их и подумает: «И за каким дьяволом они это построили?», — говорил Безос.

В отличие от своих соперников в борьбе за звание самого богатого человека в мире — Билла Гейтса и Уоррена Баффета — Безос практически не занимается благотворительностью. Хотя он, к примеру, сделал крупное пожертвование в фонд по борьбе с раком. Сейчас Безос, который ранее заявлял, что благотворительностью можно заняться и позже, подумывает о том, чтобы уделять вопросам, касающихся благосостояния общества, больше внимания.