Пашинян призвал сторонников прекратить протесты 3 мая 3 2.05.2018, 21:00

1,509

Никол Пашинян

При этом лидер протестов в Армении заявил, что народ «не должен терять бдительность».

Глава оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников прекратить протесты 3 мая, чтобы не мешать работе в парламенте Армении. Об этом Пашинян заявил во время митинга на площади Республики в Ереване, сообщает News.am.

При этом он заявил, что «мы не должны терять бдительность и извлечь хороший урок» из сложившейся ситуации в стране.

«Завтра меня официально назначат депутатом Национального собрания в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении», — отметил Пашинян.

Ранее правящая Республиканская партия Армении согласилась проголосовать за кандидата в премьер-министры, который заручится поддержкой одной трети депутатов парламента. Пашинян отметил, что будет следить за тем, как члены Республиканской партии выполнят свое обещание. «Если что-то пойдет не так, я вам об этом скажу», — подчеркнул глава «Елк».