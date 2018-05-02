Как отдохнуть за городом, когда нет своей дачи 2.05.2018, 21:06

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ФОто: kufar.by

Можно ли за разумные деньги найти аренду на лето или выгоднее выкупить участок в собственность?

Аif.by посмотрел, какие дачные домики можно найти сейчас на площадке объявлений Куфар, и подобрали несколько неплохих вариантов.

Аренда: от 150 долларов и выше

Цены на загородные дома в этом сезоне начинаются от 50 долларов в месяц — правда, далеко от областных центров и с удобствами на улице. Ожидать облагороженного участка за такие деньги тоже не стоит. Неплохие варианты для летнего отдыха в этом сезоне стоит искать в ценовом диапазоне от 150 у.е. в месяц:

1. Аккуратная дача за 150 долларов

За 150 долларов можно снять достаточно аккуратную дачу в поселке «Засулье» (70 км от МКАД).

ФОто: kufar.by

На участке подведена вода, есть баня. Неподалеку — лес. Добраться до места можно на машине по трассе P23 или рейсовым автобусом.

2. Половина дома за 150 долларов в месяц

ФОто: kufar.by

За ту же сумму можно снять половину двухэтажного благоустроенного дома за 44 км от МКАД.

На участке есть летняя беседка со столом и диванами, мангал, парковка на 4 машины, садовые и детские качели, летний душ. Рядом — лес и водоем. Комнаты для семей изолированы, со всей необходимой для жизни мебелью. Хозяева готовы сдать дом только семье с ребенком (желательно 4-10 лет), неконфликтным и любящим чистоту людям.

3. Домик в Королещивичах за 200 долларов в месяц

ФОто: kufar.by

Если добавить еще 50 долларов, можно снять небольшой домик с ремонтом совсем недалеко от МКАД — всего 1,5 км от микрорайона Шабаны.

4. Летний домик недалеко от Минска за 250 долларов

ФОто: kufar.by

Небольшой дом в поселке Русиновичи (полчаса от МКАД) сдают за 250 долларов в месяц.

Есть душ, вся необходимая мебель и техника (холодильник, телевизор, газовая плита). На участке — небольшой пруд, много цветов. Есть мангал и беседка.

5. Дом около Вязынки за 300 долларов

ФОто: kufar.by

По цене аренды минской квартиры можно снять двухэтажный дачный дом недалеко от Вязынки.

На участке — мощеные плиткой дорожки, санузел и ванная комната с неплохим ремонтом. В доме есть плита и печка, а на улице — мангал и беседка. Если разделить цену аренды с друзьями, получается достаточно выгодное предложение.

6. Как договоритесь: полдома в Микуличах

ФОто: kufar.by

Тем, кто умеет вести переговоры, стоит присмотреться к этому объявлению. Хозяева сдают половину аккуратного домика в Микуличах (35 км от Минска). В дом проведена вода, есть туалет и ванная. Неподалеку озеро.

Цена договорная, владельцы готовы рассмотреть разные варианты.

Почем продают дачи белорусы?

На расстоянии 100 км от Минска дачу сегодня можно приобрести за 600-900 долларов. Состояние таких домов сложно назвать хорошим: старая постройка, часто не подведены газ, вода, в некоторых постройках отсутствует электричество. Дома с канализацией, водой и электричеством на участке в Минской области будут стоить значительно дороже — на Куфаре мы нашли несколько вариантов за 10 000-12 000 долларов.

1. Дом у Вилейки за 9963 доллара.

ФОто: kufar.by

Небольшой дом на 2 комнаты продается недалеко от Вилейки, на берегу реки Нарочанка.

На участке есть колодец, в дом проведено электричество, есть печное отопление.

2. Дом под Несвижем за 11 981 долларов

ФОто: kufar.by

Дом со всеми удобствами (подведенная вода, электричество, канализация) и газовым отоплением обойдется почти в 12 000 долларов.

Участок в 22 "сотки" располагается недалеко от Несвижа, в деревне Завитая.

3. Дом в Логойском районе за 12 200

ФОто: kufar.by

В 50 км от МКАД продают участок на 10 "соток". Дом после капитального ремонта (новый фундамент, крыша, окна, заменена проводка).

На участке проведены вода и канализация, есть электричество, телефон, газ. Вырыт колодец и погреб. Участок зарегистрирован, обработан, огорожен.

4. Дача на Вилейском водохранилище за 12 980 долларов

Дом на берегу Вилейского водохранилища (500 метров до воды) можно купить чуть меньше чем за 13 000 долларов.

ФОто: kufar.by

На участке есть канализация, подведены вода, электричество. В доме установлен камин, есть душевая кабина и бойлер.

Сколько стоит построить дом?

Постройка каркасного дачного дома из дерева в среднем стоит 160-180 долларов за 1 кв. м. Получается, что дом на 51 «квадрат» обойдется в 8160-9180 долларов без учета отделки и подведения коммуникаций. Провести в дом газ, по самым скромным подсчетам, будет стоить 700 долларов, скважина в зависимости от глубины обойдется в 560-1120 долларов, монтаж канализации — в 1000 у.е. Участок под Минском будет стоить от 3 000 до 30 000 долларов.

Арендовать выгоднее, чем строить?

Аренда неплохой дачи стоит от 150 долларов в месяц, или 450 у.е. за 3 месяца лета. Получается, дом стоимостью 9180 долларов с подведенными коммуникациями окупится примерно за 25 лет — но это без учета дополнительных отделочных работ, мебели, техники и коммунальных платежей, а также стоимости самого участка.

Чего ждать от рынка аренды?

В марте 2018 года белорусы искали дачи на Куфаре 74 647 раз. Учитывая данные площадки объявлений за прошлые годы, похоже, что спрос на загородные дома останется примерно на том же уровне до конца лета. А это значит, что еще есть время присмотреться к предложениям на рынке и подобрать подходящий вариант загородного жилья.