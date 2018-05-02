Украина ввела новые и продлила старые санкции против России 2.05.2018, 21:11

Санкции связаны с российской агрессией против Украины.

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел новые и продлил старые санкции против граждан и юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины, сообщила пресс-служба СНБО.

"Санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное", – сообщили в СНБО.

Также санкции введены в отношении лиц, которые причастны к информационной войне, киберагрессии против Украины и противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и тому подобное.

Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина введет санкции против граждан России и они будут гармонизированы с американскими.

6 апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.