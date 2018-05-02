Жалоба на чиновников из Молодечно пойдет в ООН 1 2.05.2018, 21:32

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Фото: Следственный комитет

Родители погибшей «на картошке» школьницы намерены продолжить дело на международном уровне.

Смерть 13-летней школьницы Виктории Попчени на картофельном поле 29 сентября 2016 г. потрясла всю страну.

Девочка погибла под колесами грузовика. За это время водителя, который был за рулем МАЗа, осудили на 3 года ограничения свободы, а двух учительниц Молодечненской средней школы № 11 за недосмотр – к двум годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения.

Родители Виктории с этим не согласны и утверждают, что наказали не тех, кто действительно виновен в смерти их дочери. Они добились компенсации за моральный ущерб Br 50 тыс. Но намерены продолжить дело на международном уровне. Корреспонденты «Белсата» отправились в Молодечно, чтобы поговорить с родителями Виктории Попчени.