С вещами на выход 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

2.05.2018, 21:36

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Депутаты, которые отказались выбрать Пашиняна, не понимают простой вещи: их время вышло.

У меня постоянно возникает этот вопрос: то ли во власть могут проникнуть только дураки и люди без совести, то ли это власть сама превращает нормальных людей в дураков и отнимает у них совесть. Армянская власть ничем не отличается от любой другой. Депутаты, которые отказались выбрать Пашиняна и довели ситуацию до совершенного абсурда, не понимают простой вещи: их время вышло. У них нет выбора — уйти или остаться. У них совершенно другой выбор: как и когда они уйдут. Можно уйти сейчас, когда никто не пострадал, а массовые протесты и всеобщая забастовка больше похожи на фестиваль – и слава богу, что так. А можно упираться дальше – непонятно для чего и на что рассчитывая. Даже если попробовать применить силу – какая армия теперь пойдет против всего народа? А уже абсолютно очевидно, что против власти выступил весь народ. Республиканское большинство, наверное, может попробовать выдвинуть своего кандидата и даже за него проголосовать – но сколько этот кандидат продержится и как он будет управлять страной, где никто ему не будет подчиняться и где он даже не сможет применить силу для установления своего порядка? Глупость власти состоит в том, что она никогда не чувствует того момента, когда надоедает своему народу. Власть никогда не чувствует момента, когда от нее никакой пользы, кроме вреда.

Власть почти никогда не способна признать ошибки. Власть не способна поверить, что люди могут быть ею недовольны, а всякое проявление недовольства власть объясняет чем угодно, кроме собственной бездарности. Вот и в Ереване кто-то быстро нашел объяснение протестов в происках Саакашвили и даже Навального. В маленькой стране с маленьким населением на улицы повсюду выходят не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Но власти легче представить, что всех этих людей кто-то подкупил и обдурил, чем понять, что эти люди просто устали от тех, кто ими правит. Вот я говорю сейчас про Армению – а получается, что как будто про Россию. Действительно – власти везде похожие, только народы разные. Сейчас главное, чтобы всё в Армении закончилось бескровно. А еще очень важно, чтобы наша глупая власть не пришла на помощь глупой армянской власти. Со свойственной нашей глупой власти грацией гиппопотама мы скоростными темпами потеряем, таким образом, одного из последних союзников и еще хорошо, если не наживем одновременно врага. А еще я смотрю на армян, и понимаю, что нас от Армении отделяют не 1800 километров по прямой между Москвой и Ереваном, а 1800 световых лет.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»