Как живется в «Воротах Минска» 1 2.05.2018, 21:51

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

Режиссер Юрий Хащеватский и другие жильцы рассказали о плюсах и минусах жизни в домах-достопримечательностях.

Башни-близнецы, расположенные возле вокзала, называют визитной карточкой Минска, а их изображение штампуют на открытках, магнитиках и коробках конфет. Но мало кто видел, как выглядит Минск из окон этих зданий. Kp.by познакомился с жильцами и попросил их рассказать о плюсах и минусах жизни в домах-достопримечательностях.

«Хожу по квартире в неглиже - и вдруг вижу на балконе незнакомых парней!»

Архитектор Татьяна Мастицкая 10 лет назад купила квартиру на одном из высоких этажей в башне с гербом.

- Раньше я жила неподалеку, на улице Комсомольской, и, когда пришло время выбирать новое жилье, решила, что буду жить только в этом районе и только в сталинке. Другое место не могла себе даже представить, - говорит она.

С балкона Татьяны отлично видны огромные скульптуры, украшающие дом

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обстановка в квартире душевная, под стать самому дому: старинное пианино, бабушкин буфет, отреставрированные антикварные кресла… С удивлением разглядываем ванную без стен и перегородок - от зоны кухни ее отделяют лишь прозрачные занавески!

- Зачем лишние стены городить? - спрашивает хозяйка. - Я всегда мечтала о чем-то неординарном. Нам с мужем такой вариант очень нравится, вдвоем здесь жить очень романтично.

Ванна отделена от кухни лишь прозрачной занавеской

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире - старинное пианино, столик, отреставрированные кресла

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но больше всего впечатляет в этой квартире вид из окна. Точнее, из восьми окон и балкона:

- Вот это да! - ахнули мы, выглянув наружу.

Отсюда почти на уровне глаз отлично видны огромные скульптуры, украшающие эти знаменитые дома - вот солдат, а вот там - инженер... Видеть их с такого ракурса очень непривычно! С земли они кажутся небольшими, а ведь на самом деле их высота по 3,5 метра. Внизу как на ладони стадион «Динамо», Главпочтамт, Красный костел...

Высота скульптур - по 3,5 метра

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Меня сразил этот вид, когда я выбирала квартиру, - улыбается Татьяна. - Когда вошла сюда, первое, на что обратила внимание, - французское окно, из которого был виден старый город в вечерних огнях. Было ощущение нереальности, как будто ты не в Минске находишься! А уже после переезда я как-то сидела на подоконнике, любовалась городом и вдруг вижу - человек за окном! Испугалась, а потом смотрю: это же скульптура.

Спустя какое-то время Татьяну ждал еще один сюрприз:

- Я ходила по квартире в неглиже и вдруг заметила, что на моем балконе двое молодых людей! Они забрались по пожарной лестнице! Я их, конечно, шуганула оттуда.

Первое время у Татьяны был небольшой шок от здешнего контингента: много пьяных, бомжей... Но сейчас все меняется в лучшую сторону, да и жить в доме стало приятнее, ведь жильцы сами облагораживают и подъезд, и двор.

- В доме, где я выросла, все знали друг друга, в подъезде были ковры и шторы, раз в неделю приходила женщина, которая мыла с мылом поручни и коврики у квартир. Здесь, конечно, не так, но эту квартиру я ни на что не променяю. Тем более что мы уже пережили и капремонт, и пожар в подъезде… Во время капремонта пилили трубы в квартире этажом ниже, и искра попала в дранку. Вызвали МЧС, у меня в спальне вскрывали пол, чтобы потушить огонь. Потом еще месяца два у меня тут запах копченой колбасы стоял.

Татьяна: "Эту квартиру я ни на что не променяю!"

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Детали фасада

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«В 30-градусные морозы сами открываем двери бомжам»

Соседи Татьяны - режиссер Юрий Хащеватский и его супруга Тамара Львовна - живут в «Воротах города» уже около 30 лет. У них в квартире - паркет елочкой, мебель и светильники в стиле ретро, а на стенах - множество картин, фотографии предков и забавные шаржи.

Юрий Хащеватский считает, что "сталинка" - это лучшее жилье

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я вам честно скажу: минусов в этом доме я практически не вижу. Только плюсы, - говорит Юрий Иосифович. - Всем кажется, что вокзал - это шум, пыль, но ничего подобного. Сталинка - это лучшее жилье. Высокие потолки, толстые стены. Здесь довольно долго держится тепло и долго - прохлада. Когда на улице баня, в квартире можно вдохнуть нормальный воздух. Замечательная постройка!

Правда, по словам режиссера, другая часть «ворот Минска» - башня с часами - построена более качественно. Ее возводили пленные немцы.

- Здесь все в шаговой доступности! Нужна фотография - спуститесь вниз, нужен магазин - пройдите еще два шага. Банк за углом, парикмахерская - через дорогу. Рядом метро, большинство автобусных и троллейбусных линий. У меня была машина, но, когда я переехал сюда, понял, что она мне не нужна, и подарил ее.

На стене - портрет хозяина, написанный Александром Румянцевым

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вам не мешают бомжи?

- Бомжи сюда заходят, хотя и не так часто, после того как двери закрыли на домофон. Когда зимой в два часа ночи звонят по домофону, мы-то понимаем, что это бомжи, но тем не менее иногда впускаем, потому что людям от мороза надо куда-то прятаться.

Режиссер говорит, что за 30 лет контингент здесь заметно изменился:

- Раньше здесь была такая публика полу-люмпенизированная. Однажды ко мне подошли с просьбой: мол, сосед, помоги, надо съездить взять водки у знакомых. Хорошо, говорю, садитесь, поехали. Выехали за город. Я думал, они возьмут 5 бутылок, ну 10… Они впихнули в мой багажник 300 бутылок! Огромная гора, они даже не в ящиках были. С тех пор они к моей машине, стоящей во дворе, никого не подпускали и оберегали как свою.

В квартире - мебель и светильники в стиле ретро, много книг и фотографий

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Со временем кого-то посадили, кто-то умер, кто-то спился… Сейчас здесь в основном живут интеллигентные люди.

Кстати, эти дома строились для работников железной дороги. Квартиры были коммунальные, за исключением тех, которые давали начальству. Ну а рабочему классу приходилось тесниться - в этой квартире, например, когда-то жили три семьи.

В подъезде чисто и аккуратно

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У вас двор заставлен машинами. Это мешает?

- Мешает, но мы уже получили разрешение на установку шлагбаумов, - говорит Тамара Львовна. - Рядом с нами - два торговых центра, люди приезжают семьями, у каждого в руках по несколько пакетов, но вот рубль заплатить за стоянку они жалеют!

- Может, и правильно жалеют, у людей не очень много денег, - пытается оправдать их Юрий Иосифович.

- Я же вижу эти машины - здесь стоят «Инфинити», а не «Жигули». Но скоро все изменится, и здесь будет только транспорт жильцов.

Во дворе дома скоро установят шлагбаум

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Парень висел вниз головой на высоте 12-го этажа»

Есть у «ворот города» еще одна проблема. После того как по телевидению показали фильм про руферов (любителей гулять по крышам), в доме было целое нашествие любителей острых ощущений.

- По воздушной системе дымоудаления, которая держится всего лишь на перфорированой алюминевой ленте, руферы пытаются попасть на крышу. Однажды один молодой человек переоценил свои силы и чуть не свалился, повиснув вниз головой на высоте 12 этажа. Пришлось вызывать МЧС… Теперь руферы регулярно выбивают окна, чтобы попасть на парапет. Вот, казалось бы, ворота города – визитная карточка Минска, в дом водят иностранцев показать уникальный архитектурный стиль… А окна в нём, благодаря руферам, часто разбиты. Жильцам очень обидно, когда кто-то незваный появляется в подъезде, за которым они ухаживают, как за собственными квартирами, и гадит там. Поэтому не удивляйтесь тому, что мы вызываем милицию каждый раз, когда видим в доме чужого!

"В час ночи иду успокаивать жильцов"

Если в башне с гербом находиться очень приятно - подъезд там чистый и аккуратный, то в башне с часами все впечатление портит сетка, которой затянуты лестничные пролеты. Говорят, она нужна для безопасности, но такое впечатление, что на ней годами, если не десятилетиями, скапливались пыль, грязь и мусор…

В доме с часами лестничные пролеты затянуты сеткой

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но 80-летнюю Веру Николаевну, которая живет здесь с 50-х годов, гораздо больше беспокоит другая проблема:

- Ой, сейчас такой бардак стал, что невозможно! С виду это красивый дом, а внутри такое творится! Когда мои родители были живы, было тихо, спокойно, постоянные жильцы. А теперь многие поумирали, передали квартиры своим детям, те продали… В квартире над нами решили устроить гостиницу - сдают ее на сутки. Ой, вам не рассказать! Все думают, что тут слышимости нет, а тут слышно все. В час ночи собираешься и идешь успокаивать. Просишь - пожалуйста, будьте добры, дайте хоть ночь поспать. А они тебя посылают на три буквы. Мы уже хотели в милицию писать, участковому, а что он сделает? Если б постоянные жильцы были - другое дело. А тут одни уходят, другие приходят, и так без конца!

Вера Николаевна говорит, что с удовольствием бы переехала, но у нее нет родственников, которые помогли бы с перевозкой вещей, а чтобы нанимать людей, нужны большие деньги.

- Сидим и мучаемся, как-то надо доживать… Теперь люди очень плохие стали, в мое время такого не было, - вздыхает она.

Квартиры в "Воротах Минска" продают по $1,5-2 тысячи за квадратный метр

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Трамвай загремел - значит, полшестого»

97-летняя Галина Федотовна и ее сын Виталий тоже живут в этом доме с 50-х годов. Помнят, как поселились здесь в коммуналке (три хозяйки на одной кухне) и готовили еду на керогазе - приборе, который работал на керосине. А сейчас все хорошо, жить можно. Правда, пока не поменяли окна, слышимость здесь была отличная:

- Когда утром трамвай загремел - значит, это полшестого, - говорит Виталий. - 43-й автобус проехал, у него такой характерный гул - значит, без двадцати шесть. Не надо было никаких будильников!

Где-то промерзает стена, где-то поддувает из окон, но при всех минусах почти все жильцы с большой теплотой рассказывают о своем доме.

Кстати, сейчас на продажу в «Воротах Минска» выставлено несколько квартир по $1,5 - 2 тысячи долларов за метр. Например, за 100-метровую четырехкомнатную квартиру просят $158 тысяч, а 85-метровая трешка с выходом на балкон со скульптурами стоит $179 тысяч.

СПРАВКА

«Ворота Минска» - это две симметричные 11-этажные башни, примыкающие к пятиэтажным домам на Привокзальной площади. Они были построены в 1953 году по проекту ленинградского архитектора Бориса Рубаненко.

Одну из башен украшает герб БССР, вторую - часы, диаметр циферблата которых - 3,5 метра, а длина минутной стрелки - 1,69 метра. Эти часы были изготовлены больше ста лет назад в Германии, а в Беларусь попали в качестве военного трофея после Великой Отечественной войны. Механизм часов с гирями спускался на два этажа вниз и требовал завода несколько раз в сутки. К ним был приставлен часовщик, который их обслуживал. К 50-летию домов часы решили обновить, поскольку старый механизм часто давал сбои, - и механическое «сердце» заменили на современное электронное. Если в здании на улице Кирова, 1, пропадет электричество, то остановятся и стрелки часов.

Башни украшены огромными, высотой в 3,5 метра скульптурами солдата, инженера, колхозницы и партизанки, установленными на балконах на 9 этаже. В 70-х они были демонтированы, а затем их копии были отлиты из легкого долговечного силумина и установлены заново. Выход на балкон со скульптурами есть только у жителей квартир 9-го этажа.

Изображение "Ворот Минска" можно увидеть на открытках, магнитиках и коробках конфет