Федерика Могерини: ЕС будет отстаивать свободу печати на всех уровнях 1 2.05.2018, 22:00

Федерика Могерини

ЕС продолжит защищать и развивать свободу мнений как в Евросоюзе, так и за его пределами.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила об актуальности угрозы свободе слова и свободе печати в мире, призывает все государства принять меры по защите безопасности журналистов, передает interfax.by.

"Свобода слова и свобода печати испытывает угрозы повсюду в мире", - говорится в заявлении Ф.Могерини, опубликованном в связи с Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая.

"Нападения на СМИ и журналистов - это нападения на демократию, на свободу каждого из нас. Мы воздаем честь всем журналистам, которые в Европе и мире потеряли жизнь при исполнении своей профессии. Мы призываем все государства осудить насилие, допущенное в отношении журналистов, принять меры с целью улучшить безопасность журналистов, уделяя особое внимание женщинам-журналисткам и привлекая к суду авторов и вдохновителей такого насилия", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Она напомнила, что Евросоюз "основан на уважении ценностей демократии, прав человека и правового государства, а также на свободе и плюрализме СМИ, провозглашенных в Хартии фундаментальных прав ЕС". Свобода прессы играет ведущую роль в утверждении здорового управления, прозрачности и обязанности нести ответственность.

По ее словам, независимая журналистика необходима, чтобы требовать отчета от государства и следить за соблюдением демократического процесса.

"Свободные, разнообразные и независимые СМИ как онлайн, так и офлайн, являются опорой плюралистического и открытого общества и несут большую ответственность в том, чтобы гарантировать публике проверенную и достоверную информацию", - подчеркнула Ф.Могерини.

Она указала на то, что уважение свободы прессы включено во все программы развития и разделы политики ЕС.

"Мы будем систематически осуждать насилие по отношению к журналистам, противодействовать как в двусторонних контактах с третьими странами, так и в многосторонних и региональных форматах любому законодательству, регламентации или политическому давлению, которые ограничивают свободу слова, и принимать конкретные меры с целью предупреждать нападения на журналистов и блогеров и реагировать на таковые, в частности, оказывая срочную помощь для обеспечения безопасности правозащитников, испытывающих серьезные угрозы, в том числе путем их переселения", - пообещала Ф.Могерини.

Она подтвердила решимость ЕС продолжать защищать и развивать свободу мнений и слова как права, которое должно обеспечиваться повсюду на основе принципов равенства, недискриминации и всеобщности всем СМИ как в Евросоюзе, так и за его пределами.