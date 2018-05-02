Стало известно, за что уволили министра энергетики 3 2.05.2018, 22:13

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Фото: news.cn

Потупчика сняли с должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.

Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса, сообщили в на БТ, передает БелТА.

При поддержке министра был организован семейный бизнес по поставкам стройматериалов по завышенным ценам.

«Установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса, подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало, естественно, обогащению, незаконному получению прибыли», - заявил председатель КГБ.