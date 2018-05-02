Брестское «Динамо» гарантировало себе участие в отборе Лиги Европы 2.05.2018, 22:23

Фото: dynamo-brest.by

В финал Кубка Беларуси по итогам ответных полуфинальных встреч вышли брестское «Динамо» и БАТЭ.

Таким образом, команда Радослава Латала гарантировала себе участие в отборе Лиги Европы, передает pressball.by.

Нашу страну в квалификации ЛЕ, помимо брестчан, представят еще два клуба — минское «Динамо» и солигорский «Шахтер».

Если 19 мая Кубок Беларуси выиграет брестское «Динамо», то вместе с трофеем получит пропуск во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Минское «Динамо» и «Шахтер» в этом случае стартуют с 1-го раунда.

Если Кубок достанется БАТЭ, то сразу во 2-й квалификационный раунд попадет минское «Динамо» (как вице-чемпион), а с 1-го раунда начнут свой путь «Шахтер» и брестское «Динамо» (как занявшие третье и четвертое места в чемпионате-2017).

БАТЭ на выезде сыграл вничью с гродненским «Неманом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси — 0:0. Команда из Борисова вышла в финал турнира, где 19 мая сразится с брестским «Динамо».