Военные расходы РФ снизились впервые почти за 20 лет 2.05.2018, 22:30

Фото с сайта belprauda.org

Однако расходы на здравоохранение и образование сокращаются еще больше.

Впервые почти за два десятка лет военные расходы России по итогам 2017 года снизились, причем 20 % по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в обнародованном 2 мая докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), передает «Голос Америки».

В качестве основных причин такого процесса специалисты SIPRI указывают глубокую экономическую рецессию, обусловленную падением цен на нефть, а также эффект международных санкций, негативно влияющих на экономику РФ. «После игры мышцами в разных странах, включая Украину и Сирию, Москва вынуждена сократить военные расходы, что угрожает будущим операциям этой страны», - говорится в докладе.

При этом эксперты SIPRI зафиксировали значительное увеличение военных расходов в других странах. Так, в Китае рост составил 5,6% (228 млрд. долларов). Лидерство в этой сфере сохраняют США - 610 млрд долларов в 2017 году.

Независимый военный аналитик Александр Гольц заметил, что оценки SIPRI очень специфические. По его словам, сложная методика расчетов, применяемая экспертами института, зачастую не совпадает с официальными цифрами.

«Но действительно в 2017 году, и это признается российским правительством, было существенное понижение военного бюджета, - добавил он. – Это произошло из-за того, что в 2016 году государство приняло решение оплатить все проценты по кредитам и частично сами кредиты, которые ранее взяли предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). До этого предприятиям ОПК разрешалось брать кредиты в коммерческих банках. Однако в 2016 году ситуация стала критической, поскольку надо было выплачивать проценты, а денег на это не было. Поэтому государство значительно увеличило военный бюджет, чтобы предприятия рассчитались с долгами».

Кроме того в 2017 году выявился спад в оборонном производстве, которое не было достаточным образом профинансировано, констатировал аналитик. По его мнению, все это вместе и привело к сокращению военного бюджета.

«Начиная с 1999 года, военные расходы Российской Федерации каждый год увеличивались на 20 %, - подчеркнул он. - Это немыслимая вещь для любой страны. В какой-то момент мы достигли пика. Военная составляющая обернулась рядом «успехов» - например, аннексией Крыма, секретной войной на украинском Донбассе, операцией в Сирии и так далее. Это потом обернулось санкциями западных государств, что привело к существенным проблемам в экономике».

Как представляется Александру Гольцу, теперь Россия, занимаясь военным строительством, будет вынуждена исходить из экономических реалий. Вместе с тем он уверен, что проблемы с финансированием не заставят Москву изменить свой агрессивный курс на внешней арене.

«Это ровно как в известном анекдоте, когда правительство увеличило цену на водку, и ребенок спрашивает: «Папа, теперь ты будешь меньше пить?» - «Нет, ты будешь меньше есть». Никаких изменений в этом смысле, конечно, не произойдет», - резюмировал аналитик.

В свою очередь, заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин назвал другую причина снижения военных расходов РФ:

«Во-первых, тот уровень, который был достигнут в 2016 году, оказался непосильным, и, в принципе, его не планировалось поддерживать далее на столь высокой планке. Плюс санкции стали одним из факторов, который затруднил реализацию программы вооружения страны, вызвал сдвиги в сроках выполнения заказов по ряду образцов».

Расходы на военную сферу не могут расти бесконечно, они и так в течение почти в 20 лет росли ежегодно, уверен экономист.

«К тому же это сокращение (расходов) не произошло внезапно, оно было заложено в трехлетний бюджет, и о нем было заранее объявлено, - уточнил он. - Другое дело, что, может быть, снижение оказалось более значительным, чем изначально планировалось в соответствии с бюджетом. Потому что накануне 1 декабря президентом было принято решение о сокращении военных расходов на 205 миллиардов рублей просто из-за невозможности выполнить гособоронзаказ 2017 года, что было вызвано ошибками в планировании. Прежде всего, виной тому завиральные планы нашего военного ведомства. Предыдущая программа вооружения тоже была очень сомнительной в плане реализуемости».

По оценке Василия Зацепина, расчеты российского военного ведомства «основаны на песке».

Оба эксперта также сошлись на том, что даже в сокращенном виде военные расходы, безусловно, все равно является непомерной ношей для страны и населения.

«В рамках бюджета на образование и здравоохранение произошло сокращение еще более значительное, чем на оборону… Конечно, российское руководство до сих пор выбирает для народа пушки вместо масла», - обобщил Александр Гольц.

В 2017 году расходы на военные нужды согласно российскому бюджету составили 66,3 млрд долларов.