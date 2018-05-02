Летние проблемы автовладельца: как их избежать 2.05.2018, 22:37

Представляем топ-5 самых распространенных неприятностей для водителей и методы их решения.

Летом трудностей для водителя значительно меньше, чем зимой. Именно поэтому есть даже целый «класс» водителей, которых называют «подснежниками»: это те, которые боятся выезжать на зимние дороги, но появляются весной, когда снег сошел.

Это, кстати, одна из первых проблем – трассы становятся перегруженными. И в этот момент, каждый участник движения может пострадать от «летних» проблем.

Autonews.ua собрал самые распространенные неприятности и методы их решения.

Горячий салон – перегрев для водителя

Каждый хоть раз садился в салон, который разогрет до адской температуры. При этом, многие считают это неприятностью, но вряд ли проблемой. А ведь такой перепад температур может спровоцировать резкое повышение давления. Тронувшись с места , водитель может почувствовать недомогание и даже потерять сознание.

Этого можно избежать, если пользоваться достаточно простыми правилами. Первое – не закрывайте окна до конца. Это не поможет угонщику, но поможет вам сохранить температуру салона хотя бы на уровне температуры воздуха. Второе – прежде чем садиться, откройте двери и дайте салону проветриться 2-3 минуты. Если машина оснащена кондиционером – все проще.

Восстанавливаем кондиционер

У неновых машин часто возникает проблема: кондер либо охлаждает не так интенсивно, либо перестает охлаждать вовсе. Все потому, что хладагент со временем уходит из системы.

Решить проблему можно только у мастеров. За заправку в Киеве берут от 300 гривен. Если вам предложат проверить систему на негерметичность – не соглашайтесь, это деньги на ветер. Аппарат не может показать, где именно происходит утечка.

Мошки, помет и нектар

Лето готовит много испытаний для лакокрасочного покрытия. Самое агрессивное из них – помет птиц, который способен заметно повредить краску и оставить после себя пятна. Мошки, которые «впечатываются» на скорости тоже отмываются с трудом. Также проблем может даставить нектар с цветущих кустов и деревьев.

Поэтому рекомендуем всегда возить с собой моющее средство и тряпку либо мочалку и удалять такие загрязнения максимально быстро.

Закипающий радиатор

Такому явлению больше подвержены старые авто, хотя при неисправности может случится и с относительно новым. Если такое случилось – остановитесь и откройте капот (двигатель сначала не глушите, чтобы избежать резкого перепада). Когда температура нормализуется – заглушите мотор. Спустя некоторое время проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если ее мало – долейте дистиллированной воды и поезжайте на СТО.

Кстати, заливайте в систему качественный антифриз. У него выше температура кипения, он не вызывает столь активную коррозию как вода и некачественный тосол.

Обращайте внимание на шины

Температура асфальта обычно еще выше, чем у воздуха и может достигать 60 градусов. От контакта с ним и трения нагреваются шины и воздух в них. От избытка давления при высокой нагрузке, особенно на наших убитых дорогах появляется вероятность, что шина попросту разорвется. Так что не ленитесь проверять давление. Тем более, это можно сделать на заправке или шиномонтаже совершенно бесплатно.