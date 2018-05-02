Лукашенко отправил в отставку еще двух чиновников 5 2.05.2018, 22:47

Правитель снял чиновников из Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Лукашенко отправил в отставку еще двух чиновников. Уволены начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович, передает БелТА.

Формулировка в указе диктатора звучит следующим образом: «за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях».

Новиков занимал должность начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Лукашенко с апреля 2012 года. До того времени он работал в Министерстве лесного хозяйства, в Комитете госконтроля, в аппарате Совмина.

Лукашенко критически высказался о деятельности руководства инспекции во время недавнего послания народу и «парламенту». Он возмущался, что в названии структуры присутствуют слова «при президенте».