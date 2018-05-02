Как выглядит Минск с борта МКС
- 2.05.2018, 22:57
Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал нашу столицу с борта МКС.
Антон Шкаплеров находится в 55-й долговременной экспедиции Международной космической станции. Фотографию в социальной сети он опубликовал в среду, 2 мая. Снимок он дополнил подписями на русском и английском языках.
– Минск, встречай! Мы пролетаем над тобой. Кстати, а есть ли среди моих подписчиков жители столицы Беларуси? Или может быть знакомые там живут? Обязательно покажите им эту фотографию!, - написал космонавт в Twitter.
#Минск, встречай! Мы пролетаем над тобой. Кстати, а есть ли среди моих подписчиков жители столицы Беларуси? Или может быть знакомые там живут? Обязательно покажите им эту фотографию! #Астрей_города pic.twitter.com/RHasLbZOre— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 2 мая 2018 г.
Своим англоязычным подписчикам он пояснил, что Минск – столица и самый большой город Беларуси, стоящий на реках Свислочь и Немига.
Антон Шкаплеров публикует в Twitter фотографии и других городов и мест, снятых из иллюминатора космической станции.