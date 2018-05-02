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Как выглядит Минск с борта МКС

  • 2.05.2018, 22:57
Фото: 3df.by

Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал нашу столицу с борта МКС.

Антон Шкаплеров находится в 55-й долговременной экспедиции Международной космической станции. Фотографию в социальной сети он опубликовал в среду, 2 мая. Снимок он дополнил подписями на русском и английском языках.

– Минск, встречай! Мы пролетаем над тобой. Кстати, а есть ли среди моих подписчиков жители столицы Беларуси? Или может быть знакомые там живут? Обязательно покажите им эту фотографию!, - написал космонавт в Twitter.

Своим англоязычным подписчикам он пояснил, что Минск – столица и самый большой город Беларуси, стоящий на реках Свислочь и Немига.

Антон Шкаплеров публикует в Twitter фотографии и других городов и мест, снятых из иллюминатора космической станции.


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