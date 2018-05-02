Трамп стал официальным номинантом на Нобелевскую премию мира 2.05.2018, 22:59

Письмо к Норвежскому комитету Нобелевской премии подписали 17 конгрессменов.

Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа официально номинировали на Нобелевскую премию мира.

Письмо комитета премии отправил конгрессмен Люк Мессер, передает РБК со ссылкой на Fox News.

Известно, что письмо к Норвежскому комитету Нобелевской премии в общем подписали 17 конгрессменов.

В обращении к комитету американские законодатели отмечают, что президент США Дональд Трамп «без устали давил на Северную Корею, чтобы закончить ее незаконную вооруженную программу и принести мир в регион».

Напомним, ранее в Сенате Соединенных Штатов сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. По мнению сенатора, возвращение Северной Кореи за стол переговоров и готовность КНДР избавиться от ядерного оружия была бы невозможной без жесткой позиции Трампа по ситуации на Корейском полуострове.