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В новом списке «тунеядцев» может быть в пять раз больше, чем в Беларуси безработных

  • 20.05.2018, 8:08

Пилотную версию «тунеядкой базы» создадут к 1 сентября

Министерство труда и социальной защиты к декабрю составит список лиц, незанятых в экономике. В новый список «тунеядцев» могут включить 250000 человек. В Беларуси официально менее 50 000 безработных, пишет сайт телеканала «Белсат».

Тема тунеядства никак не отпускает белорусских чиновников. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич обещает составить список людей, которые подпадают под действие декрета № 1. Пилотную версию создадут к 1 сентября, а уже 1 декабря база должна заработать, и обновляться она будет ежеквартально.

«Министр труда сообщила, что уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси сегодня полпроцента. Количество безработных сокращается», – прозвучало в эфире телеканала «Беларусь 1».

И хотя официально безработицы у нас все меньше, под действие обновленного декрета может попасть до 250 тысяч человек.

Правда, на этот раз речь не о налоге, а о полной оплате некоторых жилищно-коммунальных услуг со следующего года.

Комиссии, которые на основании перечня жизненных ситуаций будут вычеркивать людей из тунеядского списка, почти сформированы. Также они должны якобы помочь с трудоустройством.

«Хотят, чтобы заняли рабочие места, где никто не хочет трудоустраиваться. На 100, на 150 рублей. Под страхом, чтобы люди работали за копейки», – говорит Олег Волчек из «Правовой помощи населению».

Правозащитник отмечает, что действие таких комиссий не вмещается в правовом поле, а граждане Беларуси не обязаны перед ними оправдываться.

«Во-первых, это все противоречит конституции, статье 41, что каждый имеет право свободно выбирать себе работу, работать или не работать», – добавляет Волчек.

В прошлом году попытка реализации декрета номер три привела к массовым манифестациям. Волну протестов власти жестоко подавили, но действие декрета так или иначе были вынуждены приостановить. А спровоцирует ли новый закон очередные народные волнения?

«Минск, здесь еще жить можно. А в регионах делается невыносимо жить. И все равно это давит. Людей ситуация морально постепенно додушивает. Где-то на чем-то оно прорвется», – говорит Николай Статкевич из Белорусского национального конгресса.

Но пока, как добавляет Николай Статкевич, недовольство проявляется в местных бунтах и поисках лучшей доли за пределами Беларуси, а даже и надеждами на Россию. Несмотря на то, что на Востоке также относительно низкий уровень жизни, российский телевизор свое дело делает.


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