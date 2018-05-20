Виталий Портников: Ездить к Путину можно, но договариваться с ним – нельзя 2 20.05.2018, 8:42

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Виталий Портников

Позиции Путина и Меркель по-прежнему отличаются.

Визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не привели к "ренессансу" российско-германских отношений. Такое мнение в колонке для "Радіо Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

"Путин вовсю делал вид, что приезд Меркель – почти "семейный" визит: канцлера он встречал с цветами и премьером Дмитрием Медведевым. Но результат этой встречи не нов: никаких договоренностей ни по одному из вопросов. Нет никакого понимания, будут ли общими действия в отношении Ирана. Нет никаких новых предложений по Сирии. Нет никаких точек соприкосновения с Украиной. Даже ситуацию с миротворцами ООН Меркель и Путин сейчас видят совершенно по-разному", – отметил он.

Политический обозреватель обратил внимание, что стороны не назвали даты новой встречи в нормандском формате, потому что Меркель рассчитывает на конкретные результаты переговоров, которые пока не просматриваются.

"Ничего нового мы не услышали и по поводу "Северного потока – 2". Путин утверждает, что транзит через украинскую территорию и после запуска нового газопровода будет сохранен – но только в случае, если для этого есть экономические обоснования. Меркель призывает сохранить за Украиной важную роль в транзите и не допустить убытков для ее экономики", – рассказал Портников.

Он подчеркнул, что позиции Путина и Меркель по-прежнему отличаются.

"Сегодня российский президент все еще не готов признать, что давление Запада будет иметь разрушительные последствия для экономики его страны и сохранения власти. Именно поэтому ездить к Путину можно. А договариваться с ним – нельзя", – подытожил политический обозреватель.

18 мая Меркель провела встречу с Путиным в Сочи. Собеседники обсудили подготовку новой встречи в нормандском формате и транзит газа через Украину.