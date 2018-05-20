Крымский мост сослужит для Украины хорошую службу 2 Тарас Клочко

20.05.2018, 9:00

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Россияне превратили полуостров в бутылку с двумя горлышками.

Торжественное открытие моста обставлено со всем сопутствующим пафосом — личное участие Путина, всеобщее ликование, мотопробег, пиротехника и торжественный концерт в Керчи. Правда, открытие даже не половинчатое, а где-то 33-процентное — запускают лишь автомобильное движение и то только для легковых автомобилей, для грузового и железнодорожного мост еще не готов.

Тем не менее такая спешка россиян вполне понятна, тут и туристический сезон на носу, и инаугурация только отгремела, и отчитаться о досрочном выполнении плана вполне в традициях советской империи, к которой нынешняя путинская Россия испытывает стойкие ностальгические сантименты.

Нам же, по большому счету, до всей этой пропагандистской шумихи большого дела нету, чего, к сожалению, не скажешь о самом факте строительства моста. Мало того что российская «стройка века» ведется на нашей территории, так еще и чревата огромными убытками для украинского азовского судоходства.

Многие в Украине из числа пророссийских и «ватных» даже позволяют себе говорить о некой точке невозврата, дескать, Крымским мостом Россия навечно привязала к себе оккупированную территорию и не уйдет оттуда ни за что и никогда.

Украинцы, разумеется, на сей счет думаем несколько иначе. Раньше или позже, но Москве придется Крым Украине отдавать, и Крымский мост, как нам кажется, послужит в вопросе возвращения полуострова законному владельцу хорошую службу. При всех очевидных проблемах, которые создает нам Крымский мост, можно найти в его существовании и положительную сторону

Но об этом чуть позже, сперва нельзя не отметить один достаточно красноречивый и показательный момент. Владимиру Владимировичу вряд ли стоило бы слишком активно лично пиариться на теме постройки моста в Крым, ведь если совсем немного оглянуться назад в историю, то всплывает определенная преемственность.

На этом же самом месте мост в Крым до Путина строили только два человека — Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. И если последнего Путин позволяет себе публично хвалить за «эффективные менеджерские качества», а придворные телевизионные подхалимы даже напрямую сравнивают двух «великих российских правителей», то преемственность нынешнего российского вождя с германским фюрером должна быть для Владимира Владимировича не слишком лестной.

Как-никак, с этим не слишком стыкуются мантры религиозного победобесия. Тем не менее история с мостом в очередной раз роднит сегодняшнего российского президента с тиранами относительно недалекого прошлого.

Однако вернемся к Крымскому мосту и тому, что он значит для Украины. Крым, как известно из школьного курса географии, относится к числу тех полуостровов, которые очень мало отличны от собственно островов. С материком Крым соединяет крайне узкий перешеек суши. В военном отношении это означает, что, с одной стороны, в Крыму очень удобно защищаться от противника, наступающего с континента, с другой же стороны — всякий, оказавшийся в Крыму без контроля над огромным массивом континентальной украинской территории (как это и произошло с Россией после аннексии полуострова), находится в своеобразном мешке, практически в блокаде. Завозить что-либо в Крым дорого, сложно и долго, равно как и вывозить.

В Кремле трудность сложившейся ситуации прекрасно понимали еще в 2014-м, отсюда и нереализованные мечты о «Новороссии от Луганска до Одессы» и о сухопутном коридоре в Крым, и более реалистичные планы строительства Крымского моста.

И теперь, когда мост практически построен, проблему блокады Крыма Москва более-менее решила, но параллельно создала себе другую проблему. Всякая медаль, как известно, имеет две стороны.

До строительства моста Крым представлял собой стандартную бутылку с единственным закрытым тысячекилометровой украинской «пробкой» горлышком, из которой оккупантам попросту некуда было бежать, то теперь оккупированный полуостров стал бутылкой с двумя горлышками. По сути Путин сам создал для своего воинского контингента и своих коллаборантов пути для отступления или даже бегства из Крыма. А это уже как-то совсем не в духе эффективного сталинского менеджмента в стиле «ни шагу назад», но во многом в интересах Украины.

А теперь представьте себе, что России необходимо срочно уходить из Крыма. С кораблями Черноморского флота и авиацией все более-менее понятно и проблем быть не должно — у них всегда есть возможность быстро покинуть полуостров, но как забирать военных, которые не влезут на корабли и самолеты, а также их семьи, чиновников, полицейских и прочих коллаборантов, кому на Украине ничего, кроме тюрьмы, не светит.

И вот тут Крымский мост сослужит для Украины хорошую службу. Расстояние до русского берега относительно небольшое, и благодаря мосту, хоть пешком, хоть на телеге, хоть на гироскутере.

Тарас Клочко, dsnews.ua