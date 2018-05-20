Как новые правила выдачи кредитов отразятся на рынке жилья 2 20.05.2018, 9:05

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Рынок недвижимости находится в периоде ценового плато.

С 1 мая банки выдают кредиты по новым правилам. Ежемесячные выплаты не должны превышать 40% дохода заемщика. Нацбанк пошел на такие ограничительные меры из-за того, что белорусы набрали рекордное количество кредитов, пишет kp.by.На 1 марта этого года на жителях страны «висело» 9,3 млрд. рублей кредитных долгов!

- Пока у банков есть возможность выдавать кредиты с превышением этого лимита в пределах 10% от кредитного портфеля физлиц. Сейчас мы находимся в пределах этой доли и не чувствуем, что это требование как-то снизило наши возможности. Но, естественно, мы прогнозируем, что по мере набирания этой доли кредитного портфеля придется ограничить выдачу кредитов с долговой нагрузкой, превышающей 40% дохода, - рассказал банкир.

- У многих банков остались кредиты на крупные суммы – 15-20 тысяч рублей. Исчезнут ли они? Ведь чтобы их взять, нужна огромная зарплата!

- Кредитные программы могут быть рассчитаны на заемщиков с разным уровнем дохода. Поэтому возможен вариант, что крупные кредиты пользуются ограниченным спросом. Таких клиентов может быть десять за год, но зато у банка есть для них предложение.

Другой вариант – длительный срок кредита и, соответственно, уменьшение ежемесячного платежа. Если, например, речь идет о кредите на покупку автомобиля, то сумма в принципе не может быть маленькой. Кстати, те же рассрочки в автосалонах, которые предлагают банки – это тоже кредит, который будет подчиняться тем же правилам.

Ценник на квадратный метр больше не будет расти?

Из-за подешевевших в прошлом году кредитов белорусы начали активно решать жилищный вопрос. Продавцы отреагировали: ценник на недвижимость пополз вверх. Новые правила Нацбанка коснулись в том числе и кредитов на недвижимость: они теперь не могут превышать 90% стоимости жилья (например, если квартира стоит 60 000 рублей, то от банка можно получить не больше 54 000).

- Если быть точным, эти 90% касаются соотношения суммы кредита со стоимостью объекта недвижимости, принимаемого в залог. Как правило, в залоге находится именно та квартира, которую покупает клиент. И ни один банк и раньше никогда не выдавал кредит на полную стоимость жилья, поэтому здесь, по большому счету, ничего не изменилось, - рассказали журналистам в агентстве недвижимости «Твоя столица».

И все же аналитики агентства отмечают сразу две тенденции на рынке жилья. Во-первых, в апреле увеличилось количество квартир на продажу: в начале мая, по данным портала realt.by, предложений было на 1000 больше, чем в феврале. А во-вторых, покупателей стало меньше, а потому и ценники перестали расти.

- Сейчас мы наблюдаем период так называемого ценового плато. И, оценивая текущую ситуацию, можно прогнозировать, что стоимость квартир будет плавно отыгрывать назад, - заключили в агентстве.