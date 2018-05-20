Брестчане об экологии: Уберите растаможку, чтобы люди покупали новые автомобили 5 20.05.2018, 9:34

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Экология - одна из самых больных тем для белорусов.

«Брестская Газета» спросила у горожан, что, по их мнению, нужно сделать градоначальникам и самим жителям города, чтобы Брест стал чище.

Дмитрий, строитель, уличный музыкант:

— А зачем они тогда строят аккумуляторный завод? Чтобы улучшить экологию, нужно хотя бы не строить его. Также надо минимизировать использование аэрозолей. Очень много старых заводов со старым оборудованием в Бресте. Плюс много котельных старых. Заменить денег не хватит, но хотя бы улучшить оборудование надо. Люди тоже могут улучшить экологию: убирать за собой, не бросать мимо урны. А в лесу сколько костров после себя не тушат? Тоже убивается экология. Уберите за собой после отдыха на природе — это тоже будет плюсом для леса.

Наталья, инженер:

— Может, добавить зеленых насаждений? Хотя у нас, в принципе, их достаточно, но можно и больше. Мусора ни в том районе, где я живу, ни в центре не наблюдается. Все чисто, все убрано. Свалок нет. Есть только в городе запах от очистных. Я сама звонила. Там нужны огромные суммы для закупки какого-то коагулянта, который засыпается, и тогда нет запаха. Мне так сказали в санстанции.

Но пока нет финансирования. У нас в Северном городке очень слышен этот запах. Денег нет — дышите. А так вполне устраивает меня экология города. Однако люди пока не привыкли выбрасывать мусор в раздельные контейнеры. В Германии это в крови с рождения, а у нас еще новшество. Меньше мусорить — все от нас зависит. Выбрасывают в Мухавец пластиковые бутылки, это же невозможно вычистить. По крайней мере, каждый человек должен не мусорить, и намного будет чище.

Сергей, не работает:

— Начнем с того, что нужно убрать растаможку на машины, чтобы люди покупали более новые автомобили, и при этом будет более чистая экология. В городе большое количество старых машин. А заводы с выхлопными газами, очистные, малое количество зеленых насаждений ухудшают экологию, но с этим никто ничего не сделает. А жители могут сортировать мусор, озеленение делать хотя бы возле своих домов.

Валентина, педагог:

— Высаживать больше деревьев, цветов, будет красиво. Вообще Беларусь отличается от всех европейских стран, а наш город я обожаю. Я его очень люблю, и он становится все краше и краше. Чем больше будет зеленых насаждений, тем будет лучше. Это никогда не помешает. А электрические автобусы — это тоже очень хорошо, хотя я не езжу на автобусах. Горожанам нужно соблюдать чистоту — это самое главное. Мне кажется, у нас сейчас и так с этим неплохо. Если у кого-то дом, то ухаживать за территорией своей, чтобы было чисто и красиво. Думаю, что у нас с экологией все в порядке, просто нужно поддерживать.

Стас, предприниматель, с супругой Александрой:

— Чтобы не навредить экологии в городе, нужно прекратить строительство завода аккумуляторного, однозначно. Электрические автобусы не спасут экологию. Два автобуса по сравнению с заводом — это ничто. Есть более приоритетные вещи, на которые стоит обратить внимание. Горожане тоже могут улучшить экологию. Например, пересесть на велосипеды. Мусорок не хватает в городе. Некуда выкидывать мусор.

Стас, предприниматель, с супругой Александрой:

— Чтобы не навредить экологии в городе, нужно прекратить строительство завода аккумуляторного, однозначно. Электрические автобусы не спасут экологию. Два автобуса по сравнению с заводом — это ничто. Есть более приоритетные вещи, на которые стоит обратить внимание. Горожане тоже могут улучшить экологию. Например, пересесть на велосипеды. Мусорок не хватает в городе. Некуда выкидывать мусор.

Ирина, оператор швейного оборудования, уличный музыкант:

— Как минимум, нужно не строить аккумуляторный завод. Также выхлопы со старых автобусов и автомобилей влияют на экологию. Если б можно было старые машины сдать на утилизацию и чтобы получить компенсацию, то это тоже очищение города.

Самое малое, что могут сделать люди, — это перестать пользоваться аэрозолями, от которых озоновый слой в минус идет. Комиссии чтобы проверили исходящие пары на заводах и их вредоносность. Даже если взять ламповый завод, ртуть постоянно, я не видела новое оборудование, у них старое. Жители могут тоже повлиять на экологию: это не мусорить на улицах, более уважительно относиться друг к другу, а не наплевательски, типа я выкинул бумажку, и ничего не произойдет. А так каждый думает. Также нужно очистить Мухавец, потому что там не вода, а неизвестно что.