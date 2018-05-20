Зачем Лукашенко забирает Оршанский авиаремонтный завод у «Мотор Сич» 1 20.05.2018, 9:52

2,980

Китайские, российские и белорусские интересы сошлись на ОАРЗ.

Как сообщали ранее, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью генпрокуратуры Республики Беларусь открыло уголовное дело относительно руководителей украинского ПАО "Мотор Сич" по статье о превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, пишет dsnews.ua.

Новые неприятности

В заявлении пресс-службы ведомства говорится, что дело было возбуждено по результатам проверки белорусского ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", около 60% акций которого принадлежат украинской авиастроительной корпорации.

В ходе этой проверки, согласно их предыдущему заявлению, найдены доказательства, которые "позволяют говорить о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц ПАО "Мотор Сич".

Данные нарушения привели к срыву ряда контрактов, заключенных с иностранными предприятиями, а также белорусским заказчиком, финансируемым из бюджета". Дело передано в Следственный комитет Беларуси, который продолжит проверку на предмет "соблюдения законодательства при исполнении ПАО "Мотор Сич" инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Оршанский авиаремонтный завод"".

Это далеко не первые неприятности ПАО "Мотор Сич" и его руководства на территории соседней страны. Еще полтора месяца назад в белорусских СМИ появились сообщения о том, что власти республики хотят отобрать ОАРЗ у украинского инвестора путем его национализации.

И для этого устроили жесткий прессинг его руководителю Вячеславу Богуслаеву, который в конце апреля с собрания акционеров ОАРЗ был вынужден возвращаться на родину обычным рейсовым самолетом, так как его личный Як-40 арестовали на аэродроме Оршанского авиаремонтного в поселке Болбасово. Хотя по другой версии, на тот момент Богуслаев уже готов был отдать все акции Минску, а самолет был арестован с целью заставить "Мотор Сич", во-первых, отказаться от взыскания с ОАРЗ задолженности в $19 млн, а во-вторых, еще и доплатить белорусской казне неустойку за якобы невыполненные обязательства по инвестиционному договору.

Эти условия должны были обсуждаться главой "Мотор Сичи" и aдминистрацией Лукашенко. на прошлой неделе, но Богуслаев лететь на ковер передумал. Хотя готовность отказаться от акций ОАРЗ подтвердил.

Тень "ихтамнета"

Версий того, зачем Лукашенко санкционировал "раскулачивание" Богуслаева, высказывается множество. Они в основном сходятся в вопросе, почему именно сейчас, и связывают ответ на него с недавними обысками СБУ на запорожском (главном) предприятии "Мотор Сич". Об их причине в украинской спецслужбе заявили, что расследуется дело по статье "подготовка диверсии". В его рамках еще осенью прошлого года были арестованы 56% акций "Мотор Сичи", которые Богуслаев, по словам контрразведчиков, незаконно продал иностранным компаниям, связанным с китайской корпорацией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

При этом следователи установили, что с целью не привлекать внимания к сделке раньше времени акции продавались иностранцам 10%-ными пакетами через офшоры, а это вызывает подозрения, что новым реальным собственником важнейшего для обороны Украины предприятия может оказаться вовсе не заявленная китайская компания. А с учетом того, что руководство "Мотор Сичи", по словам СБУ, могло даже вывести единственного в стране производителя авиадвигателей в китайский Чунцин (завод там уже строится) вместе с технологиями, обороноспособность страны была бы поставлена под серьезную угрозу.

Ведь собственники-китайцы, локализировав предприятие на своей территории, могли бы просто ликвидировать его на украинской, чтобы избавиться от конкурента (это в их стиле). А в худшем случае, особенно если в этой сделке реальными партнерами (окончательными покупателями) известного своей пророссийскостью Богуслаева выступали не китайцы, запорожские авиадвигатели, произведенные в Чунцине, могли вернуться в Украину в российских боевых вертолетах с "ихтамнетами" на борту.

Понятно, что при наличии подобных обвинений от украинских правоохранителей руководству "Мотор Сичи" гораздо труднее отбиваться от белорусских силовиков. Во-первых, потому, что родному государству как бы труднее будет оказывать поддержку бизнесменам, которых оно же обвиняет в госизмене и подготовке диверсии. А во-вторых, потому, что белорусы могут поставить Богуслаева и Ко перед возможностью выдвижения против них похожих обвинений.

После которых если не сам Богуслаев, то кто-то из его окружения может оказаться перед угрозой уже не благосостоянию или даже свободе, а жизни: в РБ до сих пор существует смертная казнь (в прошлом году было вынесено пять смертных приговоров, а один приведен в исполнение). Так что решение почетного директора "Мотор Сичи" не возвращаться в Беларусь за оставленным "в залог" личным самолетом может быть продиктовано не только нежеланием платить неустойки.

Но если в том, почему Лукашенко выбрал именно данный момент для наезда на украинского инвестора, обозреватели в своих рассуждениях в общем сходятся, то относительно причин, которые его на это сподвигли, единомыслия не наблюдается.

Шкурный интерес

Предположение российских и пророссийских СМИ о том, что Лукашенко действует по заказу Петра Порошенко, который, в свою очередь, действует по заказу "Ролс-Ройса" или других ведущих производителей авиадвигателей, стремящихся устранить украинского конкурента, рассматривать не будем в силу его бредовости.

Маловероятной выглядит и версия о том, что бацька действует в интересах белорусского акционера Оршанского авиаремонтного завода - компании "Системы инвестиций и инноваций", владеющей 40%-ным пакетом. В пользу этой версии говорят только конфликты, которые в последнее время возникали между ее владельцем Александром Садовым и Вячеславом Богуслаевым. Однако наличие у белорусских силовиков претензий и к Садовому, а также то, что предполагаемая национализация завода "раскулачит" и его, опровергает эту версию (как бы ни была она близка нашим комментаторам, привыкшим к корпоративным скандалам в украинских акционерных обществах).

Но есть версия и о том, что завод, а точнее, его взлетно-посадочная полоса очень понравилась белорусской компании "Бремино Групп", которая строит рядом мультимодальный логистический центр. Как известно, Лукашенко не чужд к поощрениям от бизнеса, только берет не борзыми щенками, а большими стройками, демонстрирующими белорусам его отеческую заботу о них (раньше он питал особую страсть к дворцам спорта, но транспортно-логистический центр, да еще способный влиться в китайский мегапроект "Один пояс, один путь", ничуть не хуже).

Есть предположения и о том, что Лукашенко натравил своих прокуроров на "Мотор Сич" не по внутренним, а по внешнеполитическим причинам. Одна из версий указывает на давление Москвы, недовольной украинско-белорусским военно-техническим сотрудничеством, помогающим Киеву противостоять российской агрессии на Донбассе (были и слухи о том, что в Орше ремонтировались украинские боевые вертолеты, но их неизменно опровергал белорусский акционер).

Правда, украинские силовики сейчас авиацию против российско-террористических бандформирований не используют, но в РФ нагнетается истерика по поводу якобы подготовки ВСУ к ликвидации ЛДНР в начале июня, когда Кремль будет слишком обеспокоен возможностью бойкота чемпионата мира, чтобы помогать "республикам". Но есть предположение и о том, что Кремль руководствовался не скрепным, а вполне шкурным интересом: на ОАРЗ готовились выпускать модификацию вертолета Ми-8, которая благодаря новому украинскому двигателю значительно превосходит конкурента, продвигаемого "Вертолетами России", - Ми-17. Но чем бы ни руководствовалась Москва, бацька вполне мог воспользоваться возможностью угодить ей, не особо конфликтуя с Украиной, да еще и вернув завод в казну.

Опять китайские товарищи

Другой внешней силой, сподвигшей Лукашенко на национализацию ОАРЗ, могли выступить китайцы, нацеленные на получение через Оршу того, чего не смогли получить из Запорожья в рамках сорванной СБУ сделки по продаже контрольного пакета акций "Мотор Сичи" вкупе с технологиями и специалистами (а то и с оборудованием, как писали наиболее гневные украинские СМИ).

Наезд Минска на "Мотор Сич" практически совпал с визитом в Беларусь китайского министра обороны. И активизация белорусских властей в "раскулачивании" украинского инвестора может быть вызвана стремлением не дать Киеву (а возможно, и стоящему за ним Западу) помешать китайцам заполучить то, что Богуслаев и Ко уже успели передать белорусским партнерам.

Так что СБУ следовало бы поторопиться с окончанием тянущегося уже два года расследования против Богуслаева. Хотя бы потому, что уход ОАРЗ из собственности "Мотор Сичи" в белорусский ВПК может сделать невозможным доступ наших правоохранительных органов к его документации, а там может найтись много интересного и о "китайской сделке". Ведь не зря же Богуслаев так быстро согласился отдать Лукашенко завод.

Не затем ли, чтобы ослабить связь предприятия с Украиной, а значит, и с компетентностью наших правоохранительных органов? Так что активизация украинских следователей, в особенности в плане ознакомление с документами, изъятыми у "Мотор Сичи" белорусскими коллегами, могла бы дать ценные сведения об интересующих СБУ связях Богуслаева с китайцами (или не только с ними). А возможно, и дала бы поводы оспорить аргументы Минска, которыми он обосновывает желание отобрать ОАРЗ у украинских акционеров.