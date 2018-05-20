В Жировичах свое мастерство показали белорусские рыцари 20.05.2018, 10:29

Фото: «Газета Слонiмская»

Cредневековый фестиваль попытались восстановить рыцари Минской и Гродненской хоругвей.

Интересные рыцарские баталии проходили 19 мая на территории бывшего помещичьего имения подскарбия Великого княжества Литовского Александра Солтана, расположенного рядом с Жировичами в Слонимском районе, пишет «Газета Слонiмская».

Сейчас на том месте находится зоосад, но в былые времена, возможно, там проходили и средневековые фестивали.

ФОТА: «ГАЗЕТА СЛОНIМСКАЯ»

Такой фестиваль попытались восстановить рыцари Минской и Гродненской хоругвей. Основной частью средневекового праздника стали рыцарские бои, выстрелы лучников и знакомство посетителей с экипировкой воинов тех далеких времен. Было интересно как детям, так и взрослым.

В программе также была музыка, под которую можно было потанцевать и отведать угощения. Например, гостям праздника по душе пришлась уха, которую варили там же, на месте, на костре.

Один из организаторов этого праздника, волонтер Александр Крот, в конце заметил, что он и его единомышленники надеются, что подобные фестивали станут в Жировичах традиционными и интересными как для местных жителей, так и гостей.

Он считает, что проводить подобные праздники на месте бывшей усадьбы помещика Солтана накануне великого праздника - Дня появления Жировичской иконы Божией Матери, который отмечается 20 мая, - станет хорошей христианской традицией. Ведь именно Александр Солтан почтил Жировичскую икону Божьей Матери и был создателем храма на том месте, где и было зафиксировано появление иконы-святыни.