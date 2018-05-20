Опасные отходы вывезут из Зеленого Бора? 1 20.05.2018, 10:42

Власти пошли на уступки после экологических протестов.

Об этом пишет официальный сайт Брестского областного исполнительного комитета, сообщает «Радыё Рацыя».

Отбросы свинцовой производства уже более двух лет лежат прямо на промышленной площадке посреди леса:

«Всем чиновникам нужно поехать в Зеленый Бор, постоять рядом с этими отбросами хотя бы десять минут и посмотреть, что с ними будет после. Это тяжелое состояние, это позывы рвотных масс, это слезы, сопли. Там невозможно находиться, там около 700 жителей, которые этим дышат», - говорит Екатерина Черная, экологическая активистка и представитель инициативной группы, выступающей против строительства завода аккумуляторов под Брестом

2 мая 2018 года состоялась встреча местных жителей с представителями властей, ответственными за территорию в Зеленом Боре, где находятся отходы.

Также были поданы многочисленные жалобы в контролирующие инстанции Беларуси, тема была поднята в СМИ, активисты провели акции и вскоре власти приняли решение убрать отходы.

"За чей счет, куда и в какие сроки - пока неизвестно", - отметили экологи и заверили, что проконтролируют этот вопрос.

Отходы принадлежали перерабатывающей компании "Бит Сплав", входящей в группу компаний "ПАК", которые строят аккумуляторный завод под Брестом против которого высказались уже около 40 000 человек.