Лукашенко «слишком занят», чтобы принять голодающих «Матерей 328» 5 20.05.2018, 10:53

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Активистки будут добиваться своих целей другими путями.

19 мая, на десятые сутки голодовки, активистки движения «Матери 328» из Лиды Людмила Лапко и Елена Миколаюк получили ответ из администрации Лукашенко. Он их не удовлетворил, но голодовку женщины решили приостановить и будут добиваться своих целей другими путями, сообщает «Радыё Свабода».

«У Лукашенко плотный график»

Людмила Лапко писала в администрацию Лукашенко личное обращение и требовала встречи с с ним.

В письме она утверждала, что сына осудили бездоказательно, а потому и настаивала на том, чтобы ее принял Лукашенко. Голодовку она намеревалась держать до тех пор, пока ей не ответят в администрации.

Вместе с Людмилой голодала и Елена Миколаюк, сына которой осудили вместе с сыном Лапко, и у нее такие же требования. Ответ из администрации Лукашенко, по Лапко, расстроила женщин.

«Мне написали, что Лукашенко не может меня принять из-за плотного графика. Мол, по пересмотру дела вашего сына обращайтесь в соответствующие инстанции », - рассказала Лапко. - «Но я считаю, что это очередная отписка, которых у меня уже множество, они написаны казенным языком словно под копирку. Кому-то выгодно скрывать правду...», - говорит активистка движения« Матери 328 ».

«Прекратила голодовку и понимаю, что никому со своими проблемами не нужна»

По cловам Лапко, она в очередной раз убедилась, что ее проблемы остаются впредь только ее, поскольку чиновники, как замечает Лапко, имеют свою правду.

«Я прекращаю сегодня голодовку, так как вижу, что ничего не добилась и никто даже не настроен мне помочь, а еще чуть-чуть - и можно потерять здоровье», - замечает Людмила.

Уже с понедельника она начинает заново писать жалобы в прокуратуру и Верховный суд с требованием пересмотреть дело ее сына.

«Была надежда, но уже нет»

Елена Миколаюк рассказала, что с самого начала предполагала, что чиновники ничего нового не напишут, правда, по ее словам, надежда какая-то теплилась, что хотя дела их сыновей передадут на пересмотр.

«Сейчас получилось, что якобы все напрасно. Да и на здоровье это сказалось, и родные мои начали волноваться. Я же и голодала и каждый день ходила на работу. Еще раз поняла, что никому мы не нужны в нашей стране», - рассказала Елена.

Она, как и Лапко, собирается снова писать жалобы в Верховный суд и Генеральную прокуратуру с тем, чтобы дело сына была пересмотрено. Другого выхода женщины не видят.

27 апреля представители движения «Матери 328» объявили голодовку, требуя смягчения «антинаркотического» законодательства в отношении тех, кто употреблял запрещенные вещества.