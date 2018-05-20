Свадьба века: в чем секрет популярности британской монархии Тарас Березовец

20.05.2018, 11:02

Фото: REUTERS

Монархию в Великобритании поддерживают 80% населения.

Невыносимая притягательность британской монархии для всего населения планеты снова бьет все рекорды. Прямую трансляцию бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл посмотрели 27 млн британцев или каждый второй подданный Её Величества. Во всем мире, по предварительным данным, за перипетиями событий из Виндзора следили около 3 млрд людей.

Секрет популярности британской монархии, которую поддерживают свыше 80% её подданных, в том числе в личности нынешней королевы, Елизаветы II. Самый долгоправивший монарх в истории страны, при котором живет уже четвёртое поколение британцев, остаётся образцом британских ценностей и образа жизни. Все земли, принадлежащие короне, включая береговую линию острова, остаются открытыми для посещения публики.

Отдельной строчкой стоит отнести особую любовь британцев к Уильяму и Гарри, детям иконы британской истории, принцессы Дианы. Их взросление в буквальном смысле проходило на глазах всей нации. Монархия тоже не стоит на месте, эволюционируя вместе со своей нацией. Родной дядя королевы Елизаветы, король Эдуард VIII, был вынужден отречься от престола в 1936 году в результате брака на разведенной американке Уоллис Симпсон. В абсолютно аналогичных обстоятельствах принц Гарри получил разрешение на брак и остаётся шестым в списке претендентов на престол. В этой очаровательной смеси приверженности традициям и готовности адаптироваться и кроется главный секрет невыносимой притягательности британской монархии. Именно поэтому в миллионах британских домов сегодня прозвучит God save the Queen! Британская монархия является конституционной, что до её глобального влияния на умы человечества, его невозможно ограничить никакими законами.

Тарас Березовец, «Фейсбук»