«В Дрезденскую галерею вход стоит 10€, a у нас 17 рублей — на выставку акварельных зарисовок» 1 20.05.2018, 11:08

Фото: nn.by

Что думают минчане о «Ночи музеев».

Вчера в Минске прошла акция «Ночь музеев». Пока во многих музеях мира деньги за вход в этот день не брали, белорусские галереи пытались закрыть дырки в бюджете и выставляли отнюдь не символические ценники. Tut.by сходил в самый дорогой музей, где билет стоил 17 рублей, и поинтересовалась у минчан, почему те предпочли Национальный исторический другим и какой все-таки должна быть плата за вход.

Музей: «Мы несем финансовые обязательства перед государством»

Накануне акции заведующая отделом музейных коммуникаций национального исторического музея Екатерина Долинская поясняла журналистам, почему музей не может сделать вход бесплатным. Причина банальна: нужно выполнять финансовый план.

— Мы несем определенные финансовые обязательства перед государством. И, к сожалению, в отличие от западных музеев мы должны ежегодно вносить в казну определенную сумму, и она немаленькая, — говорила она.

ФОто: tut.by

В этом году такая цена сложилась из-за коммерческой выставки графики Сальвадора Дали «Божественная комедия».

— Что такое коммерческая выставка? Это не наши деньги. Мы обязаны рассчитаться с хозяевами по той цене, которая установлена в договоре. А это 10 рублей для взрослых, 8 — для студентов и 5 — для школьников.

Выходит, за саму «Ночь музеев» брали только 7 рублей. К тому же в стоимость билета входит и посещение Музея природы и экологии. А вот посещение дворика традиционно было бесплатным — там развернулась ярмарка ремесленников и работала музыкально-танцевальная площадка.

ФОто: tut.by

«Молодежь за эти деньги купит билет на фестиваль и нормально отдохнет»

Из-за не самой теплой майской погоды около 20.00 во дворике было немноголюдно. Кто-то просто наблюдал за происходящим, кто-то успевал покупать сувениры и пританцовывать. Рядом со сценой встречаем инженера Олега и учителя английского языка Виталину. Уводим их подальше от сцены, чтобы слышать друг друга. Пара только собирается пойти внутрь.

— В прошлом году я была в Художественном музее. В этом году меня заинтересовало творчество Сальвадора Дали, поэтому пришли сюда, — объясняет выбор локации Виталина. — Я сама из Лиды, как-то была на «Ночи музеев» там. Масштабы, конечно, другие. В Лиде есть одни «фаерщики» (фаер-шоу, уличный перформанс. — Прим. ред.) — вот они на всех мероприятиях и выступают. В Минске все-таки мероприятия на любой вкус.

ФОто: tut.by

Ученики Виталины из шестого класса, рассказывает девушка, поделились с ней, что пойдут на праздник в музей ВОВ — потому что тема войны их очень трогает.

— Я сама была там три раза, и он правда очень красивый. Если вложили денег, значит, вложили. В исторический я вряд ли поведу туристов, а вот в музей ВОВ — обязательно.

Но вот ценник в музее, в который пришли ребята, слишком высокий, говорит Олег.

— Загнули по полной. У нас и так никто в музеи не ходит, — говорит парень, а Виталина дополняет: — Я не видела, чтобы они сильно рекламировали себя и акцию. Я была внутри и знаю, что там прикольно и посещение реально стоит этих денег. Но тем, кто не был, сложно понять по трем строчкам описания, нужно ли тратиться.

Пара считает, что цена за вход на такое мероприятие должна быть символической. Ведь та же молодежь точно не пойдет в музей за 17 рублей.

— Молодежь купит билеты на фестиваль по 20 рублей и нормально отдохнет, — резюмирует Олег.

«Если переводить в неденоминированные деньги, цена завышена»

ФОто: tut.by

Пока у сцены не очень много людей, а торговля у ремесленников не самая активная, заходим внутрь. Здесь тоже нет толп гостей. Среди посетителей — Наталья Целогуз с дочерью Лизой. Изначально они шли в Национальный художественный музей.

— Но не купили билеты заранее. Из-за огромной очереди решили сократить путь: знали, что здесь будет дворик с бесплатной музыкой и танцами. Но поскольку прохладно (в прошлом году было и теплее, и веселее снаружи, была детская зона, а я все-таки ориентируюсь на ребенка), я предложила зайти внутрь — потому что я рассказывала дочери о Сальвадоре Дали. Собственно, ради этого мы и пришли.

Наталья признаётся, что, к ее стыду, в историческом музее в последний раз она была около 10 лет назад.

— Цена, конечно, завышена для Беларуси. Если переводить в неденоминированные деньги — 170 тысяч. Для пенсионеров это, например, точно дорого. Но я понимаю, что музейная структура должна определенную часть денег отдавать Министерству культуры.

«Для нас очень хорошо, что здесь нет алкоголя»

Встречаем в музее и работников скорой помощи Юрия и Анну. Их карета стоит аккурат около входа в музей. Медики шутят, что они зашли в музей, чтобы люди видели, что медобслуживание на месте.

— Мы на подобных акциях работаем постоянно — и на выставках, и на ярмарках. Мероприятия в Верхнем городе, бразильский карнавал, фестивали. Но на творческом мероприятии работать комфортнее. Здесь публика приятная. Спокойно, никто не злоупотребляет алкогольными напитками — а для нас это очень хорошо.

ФОто: tut.by

Поскольку вход для медработников, обслуживающих музей, бесплатный, просим предположить, сколько все-таки берут за билет с обычных посетителей. Анна предполагает, что пару рублей. Мы мотаем головой в ответ.

— Тогда рублей 5, — делает вторую попытку Юрий. — Честное слово, думали, что железной монеткой можно рассчитаться (речь о рубле или двух. — Прим. ред.). Я вообще предполагал, что ночь музеев бесплатная. Сколько вы говорите, 17 рублей? Если это бывает раз в году, то может, и нормальная сумма.

«Плата должна быть минимальной — 5 рублей или добровольное пожертвование»

В одном из залов встречаем программиста Диму и врача лабораторной диагностики Веронику. Дима говорит, что он не минчанин и в этом музее никогда не был. Оценить качество подготовки к празднику ребятам сложно — не с чем сравнивать, на «Ночь музеев» пришли впервые.

ФОто: tut.by

— Мне понравилось, что многое написано на белорусском языке, — говорит Вероника. — Но мне кажется, что раньше такие акции и у нас были бесплатные. По крайней мере, могу судить об этом по рассказам знакомых. Тогда собирались большие очереди — люди были недовольны. Когда простоишь час в ожидании, желание идти внутрь пропадает. Но, возможно, плата должна быть минимальной — 5 рублей или какое-то добровольное пожертвование. Ведь, возможно, кто-то, заплатив 17 рублей, разочаруется и больше сюда не придет.

«В Дрезденскую галерею вход стоит 10 евро. А у нас 17 рублей — на выставку акварельных зарисовок»

Рядом с графическими работами Сальвадора Дали, иллюстрирующими книгу Данте Алигьери «Божественная комедия», встречаем фотографа Диму и пиар-специалиста в сфере культуры Маргариту. Сначала они просят нас сделать несколько фото для соцсетей, а потом мы их — ответить на пару вопросов.

— В акции участвуем каждый год, в прошлом году ходили в Художественный музей, тогда картины были интерактивными. Нечто подобное было в Эрмитаже, наши пытались дотянуть до этого уровня — не совсем получилось, но в целом было неплохо, — говорит Маргарита.

Девушка рассказывает, что в свое время училась на культурологической специальности. Однажды за две недели ей нужно было посетить 10 музеев. В Беларуси везде бы пришлось покупать билет, а в Европе она проходила бесплатно.

— Людей обучают искусству, культуре. Как можно этому научиться, если ты даже не можешь к этому прикоснуться? — задает риторический вопрос она.

В целом, за искусство, как и за книги, нужно платить, считают молодые люди.

— Ты ходишь в тренажерку и платишь за это деньги — у тебя есть стимул. Кода все бесплатно, это тоже ни есть хорошо, это обесценивается. Ведь и музею нужно за что-то жить, финансирование сферы культуры скудное.

Другой вопрос, отмечает Маргарита, что цена билета несоизмерима со средней зарплатой белоруса.

— В Дрезденскую галерею вход стоит 10 евро. А у нас 17 рублей — на выставку акварельных зарисовок. Я считаю, ценник неоправданно высокий.