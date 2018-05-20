Дался им этот ремень! 1 20.05.2018, 11:13

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На девятнадцатом году его правления вас удивляет только ремень безопасности?!

Нет уже никаких сил читать который день все эти возмущения тем фактом, что Путин не пристегнул ремень безопасности, когда ехал по мосту, пишет telegram-канал «Сталингулаг».

А сам факт почти двадцатилетней безграничной власти, не?

Или бесконечные вскрытые коррупционные схемы людей вокруг него, остающихся, несмотря на все скандалы, при должностях, тоже норм? Запрет на усыновление сирот иностранцами, военные конфликты, конфронтация со всем миром, контрсанкции или, ..., Мутко! Мутко снова вице-премьер!

То, что Путин пристегнул Мутко и еще несколько десятков дармоедов-чиновников к стране, бросив ее на мракобесное дно, вас не возмущает, а ремень прямо ох.... кушать не можете!

В этом, собственно говоря, и кроется ответ, почему Путин столько лет Путин: потому что пока вместо обсуждения условного моста вы обсуждаете условный ремень, вас и будут этим ремнем п...., только уже не условным, а вполне осязаемым.