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Как белорусам дешево отдохнуть в Паланге

  • 20.05.2018, 11:23

Дешевые предложения в частном секторе удивляют.

Официально курортный сезон в Паланге открывается 25–27 мая. В 2017 г. Паланга приняла 307 000 туристов – это на 107 000 больше чем в 2016 году, пишет Delfi.

По данным Государственного департамента туризма, среди жителей Литвы Паланга остается популярным курортом – в 2017 г. в Паланге отдыхали 245 000 жителей страны. Число местных туристов в 2017 г. в Паланге увеличилось на 11,5%.

На данный момент Паланга одновременно может принять 15 000 человек. В городе действует 70 гостиниц, поскольку спрос растет, строят новые.

Директор Палангского центра туризма Раса Кмитене сказала, что местным туристам уже мало только получить ночлег и еду. "Сейчас литовцев в Палангу влечет не только море, – сказала собеседница. – Их интересуют активные развлечения, новые объекты, удобная инфраструктура и красивые места отдыха".

Самый дешевый ночлег в Паланге (без постельного белья, полотенец, душа и уборной) этим летом можно будет найти и за 5 евро. Люди, которым нужны удобства, в мае будут платить за самый дешевый номер 10–15, в июне – 20–25, в июле-августе – 35–40 евро. В эту цену входит и мини-кухня.

"Это относительно невысокая плата, за приличные услуги, если не заниматься лихорадочным поиском самого дешевого варианта", – сказал представитель портала Priejuros.lt Лауринас Шертвитис. Он прогнозирует, что в этом году цены в частном секторе не изменятся, а качество будет выше.

"Два года подряд погода летом была плохой, поэтому из-за появления новых квартир и роста конкуренции цены в Паланге снизились на 30-40% и в этом году они могут подняться разве что в самый разгар сезона – в июле и августе. Все будет зависеть от погоды. в июне цены остаются низкими", – сказал Шертвитис.

В частном секторе в Паланге доминируют местные туристы, а иностранцы составляют небольшую часть. В силу геополитических причин в течение нескольких последних лет количество туристов из России сократилось – это тоже способствовало снижению цен.

Айварас Сабанскас, сдающий в аренду 2, 3, 4 и 5-местные комнаты, в доме на ул. Й.Басанавичюса сказал, что менять цены не будет за исключением длинных выходных. Не в сезон за двухместный номер он просит 14, а в разгар сезона – 20 евро.

Он заметил, что может себе позволить удерживать стабильные цены и улучшить качество услуг, поскольку это семейный бизнес и им не надо нанимать помощников, кроме того, они сдают в аренду свою личную собственность.

Сабанскас рассказал, что он инвестирует в комнаты ежегодно: в этом году он обновил санузлы, каждые несколько лет меняет мебель, два года назад купил новые телевизоры, в каждой комнате есть холодильник. "Для клиентов главное - душ и кровать. Дополнительную стоимость услуги составляет беспроводной интернет, холодильник и телевизор", – указал он.

Представитель общины Palangos rūpestėlis Аделина Сабаляускайте сказала, что сейчас проживание в частном секторе стоит очень дешево.

"Можно найти комфортную квартиру рядом с морем очень дешево, – заметила она. – Это от того, что арендодатели напуганы – их запугали два последних лета и рост арендуемого жилья. Пока мы не наблюдаем роста цен, качество иногда бывает выше цены".


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