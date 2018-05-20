Активист из Бреста: Мы сильно прижали строителей аккумуляторного завода 20.05.2018, 11:35

Протестующих брестчан пытаются дискредитировать.

Вечером 17 мая в соцсетях появились документы, которые якобы свидетельствуют о том, что польская сторона спонсирует борьбу активистов против строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр». Как сказано в бумагах, получатель денежных переводов – правозащитник и активист Роман Кисляк, пишет «Брестская Газета».

Журналисты связалась с Романом Кисляком, который сейчас находится в Кишиневе на тренинге по защите прав женщин, и попросила прокомментировать распространяемую информацию.

«В ночь с четверга на пятницу мне прислал сообщение в мессенджере председатель моей правозащитной организации «Движение «За Свабоду» Юрий Губаревич. После прочтения и анализа этих «документов» стало очевидно, что это попытка продемонстрировать, что протест против свинцового завода не общественный, что это не люди восстали против, а какие-то «проплаченные извне активисты». Об этом уже не раз заявлялось, как представителями «АйПауэр», так чиновниками. А эти бумаги должны были служить «доказательствами», — сказал Роман Кисляк.

По словам активиста, он направил в УВД Брестского облисполкома заявление о возбуждении уголовных дел по клевете и мошенничеству. Также он намерен обратиться в польскую полицию.

«Похоже, мы сильно прижали «АйПауэр» и группу компаний ПАК. Думаю, это отчаянная попытка повернуть все вспять. Обвинить в протестах блогеров Петрухина и Кабанова, правозащитника Кисляка, еще несколько активистов и таким образом продемонстрировать «искусственность» этого протеста. Думаю, ничего у них не получится. Слишком далеко всё зашло. Возможно это спектакль даже не для людей, а для того республиканского чиновника, который будет рассматривать очередную нашу жалобу», — высказался активист.

Президент Центра экологического права Магдалена Бар, чья подпись якобы стоит под решением о выделении денег Роману Кисляку, в комментарии «Еврорадио» сообщила, что не подписывала ничего такого и никогда ничего не слышала о строительстве аккумуляторного завода под Брестом.

«Да, мы занимаемся охраной окружающей среды, но никого не финансируем. Мы больше представляем из себя такую научную организацию: издали несколько книг, выступаем в роли экспертов в вопросах охраны среды. Но не финансируем никаких там протестов, вообще никого не финансируем! Не делали бы этого, даже если бы имели такую возможность, но у нас ее и нет. Мы с этим не имеем ничего общего, так как наша направленность — научная», — сказала Магдалена Бар.

После ознакомления с «документом» она однозначно заявила, что он точно составлен не в ее организации. Подпись — не её, «и даже не похожа».