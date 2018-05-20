Астрономы: В Солнечной системе существует крупная девятая планета 20.05.2018, 11:44

Ученые предполагают, что она находится гораздо дальше Плутона.

Астрономы обнаружили странное небесное тело, карликовую планету с очень необычной орбитой, которая указывает, что на задворках Солнечной системы все-таки существует крупная девятая планета, пишет «Популярная механика».

Ученые уже несколько лет предполагают, что вдалеке от Солнца кружит еще одна планета нашей системы, и последние несколько лет ее ищут. Все началось в 2016 году, когда астрономы в ряде отдаленных объектов Солнечной системы выявили некую странную закономерность. У всех из них была очень интересная орбита, они вращались под углом ко всем остальным планетам системы.

Наблюдения предполагали, что на их орбиты влияет гравитация другого, куда более массивного тела. Теперь же найден еще один объект со странной орбитой. Орбита объекта 2015 BP519 идет под углом в 54 градуса по сравнению практически со всем внутри Солнечной системы, и самым правдоподобным объяснением такой аномалии является именно существование Девятой планеты.

Конечно, найти ее трудно, так как она находится очень далеко от нас, гораздо дальше Плутона. И к тому же она темная. Вдобавок мы точно не знаем, где она может находится.

Но если она действительно существует, то мы ее найдем.