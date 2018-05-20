Турчинов: Мы должны помешать России реставрировать «совок» 20.05.2018, 12:10

Александр Турчинов

Опасная инфекция тоталитаризма побуждает Кремль к имперскому реваншизму.

Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня мы чтим память более полумиллиона украинцев - жертв политических репрессий тоталитарных коммунистических жерновов, которым для продолжения собственного существования были необходимы непрестанные кровавые жертвоприношения. И сегодня опасная инфекция тоталитаризма побуждает кремлевских руководителей России к имперскому реваншизму и военной агрессии", - заявил Турчинов.

Он добавил, что из коммунистического прошлого вернулся термин "политзаключенные" - в российских тюрьмах и лагерях снова украинцы - несгибаемые и гордые патриоты своего государства.

"Но все угрозы, агрессия, провокации и террор, который пытаются развязать руководители РФ против нашей страны, обречены на поражение, поскольку мы достойны памяти людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы на украинской земле никогда больше не царила диктатура", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, накануне президентских и парламентских выборов кое-кто из украинского политического маргиналитета для увеличения собственных рейтингов пытается поиграть в "сильную руку", "ограничения демократии" и "железный порядок", "не понимая, что миллионы расстрелянных и замученных украинцев стали для нас не только памятью, но и национальным иммунитетом против тоталитарных режимов фюреров и диктаторов разных мастей".

"Молясь за невинно погибших, мы должны помешать планам пятой колонны РФ по реставрации "совка" и повторения репрессий, и приложить все усилия к возврату из российских тюрем всех политзаключенных и военнопленных домой", - подчеркнул Турчинов.