Синоптики рассказали о погоде на понедельник 20.05.2018, 12:18

В отдельных районах Беларуси ожидаются заморозки.

Об этом БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В ближайшие сутки, 21 мая, будет переменная облачность.

Ночью по юго-востоку, днем преимущественно по южной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 2-8 выше нуля, по юго-востоку 9-11 градусов тепла, в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до нуля - минус 2, во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15 - плюс 21.