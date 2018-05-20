Дмитрий Варец из Гродно в очередной раз стал чемпионом мира по муай-тай 20.05.2018, 12:46

В финале белорус одержал победу над представителем Венгрии.

В Мексике 20 мая завершился Чемпионат мира по тайскому боксу. В последний день соревнований представитель Гродно Дмитрий Варец, который выступает за сборную Беларуси, сумел в финале победить венгра и взять золото чемпионата, пишет hrodna.life.

Чтобы отстоять титул чемпиона мира Дмитрию пришлось провести четыре боя. Традиционно гродненец бился в своей категории 67 килограмм.

В первом поединке Варец одолел американца, нокаутировав его локтем с разворота. Далее Дмитрий прошел русского бойца и вышел в полуфинал с казахом. И там гродненец оказался сильнее соперника и его ждал финал с венгром. В последний день соревнований Дмитрий бился за звание чемпиона мира. В финале по очкам Варец сумел обойти венгра и отстоять титул чемпиона мира.

Напомним, Дмитрий и в 2017 году на Чемпионате мира в Минске победил в финальном поединке. Тогда гродненец нокаутом победил бойца из Таиланда и взял золотую медаль.+

Всего на чемпионате мира в Мексике сборная Беларуси завоевала 6 медалей (шестое общекомандное место): 2 золота, 3 серебра и 1 бронза. А первое общекомандное место заняла сборная России, у которой на счету 22 медали.