Украина прощается с СНГ: Порошенко рассказал детали 2 20.05.2018, 13:06

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Москва всегда стремилась превратить Содружество в обновленную империю.

Украина пересмотрит все договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств, и выйдет из тех, где будет малейшее несоответствие национальным интересам.

Об этом в воскресенье днем, 20 мая, заявил президент Петр Порошенко в ходе выступления на акции, посвященной памяти жертв политических репрессий в Быковне, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие украинским национальным интересам", - сказал он.

Он напомнил, что недавно подписал указ о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

По его словам, Украина сразу рассматривала Содружество "как инструмент цивилизованного развода с империей".

"Цивилизованно по вине России не получилось. Москва стремилась превратить Содружество в обновленную империю, где бы все, как в старые советские время, сверяли бы часы со Спасской башней Кремля", - подчеркнул он.

Украина так и не ратифицировала устав СНГ и не стала и не собиралась становиться, по его словам, полноценной участницей этого сообщества.

Напомним, в ответ на отзыв Украиной своих представителей из уставных органов СНГ, в Содружестве выразили удивление такому шагу. По словам руководителя пресс-службы СНГ Владимира Никанорова, сейчас в аппарате исполкома СНГ нет представителей нашей страны.