Белоруска Татьяна Мацко завоевала золото чемпионата Европы по самбо 1 20.05.2018, 13:40

Одна из лидеров белорусской команды победила россиянку.

Чемпионат Европы по самбо проходит в Греции, сообщает БелТА.

В весовой категории до 64 кг в финальном поединке одна из лидеров белорусской команды была сильнее россиянки Валерии Анисимовой. Для Татьяны Мацко золото континентальных форумов не первое в коллекции наград.

В 2017 году она побеждала на европейском первенстве в Минске и чемпионате мира в Сочи. Белоруска также является победительницей I Европейских игр в Баку. Во второй день чемпионата Европы копилка сборной Беларуси пополнилась еще тремя бронзовыми наградами. На третью ступень пьедестала поднялась Ксения Данилович (в категории до 52 кг), а также Андрей Казусенок (100 кг) и Евгений Алексиевич (в разделе боевого самбо в категории до 82 кг). В первый день соревнований белорусская сборная завоевала шесть наград.

Как сообщалось, золотая медаль в активе у Владислава Саяпина (68 кг). Самбо входит в соревновательную программу II Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года в Минске. Турнир самбистов состоится 22-23 июня во Дворце спорта. Всего будет разыграно 18 комплектов наград.