Спортивный обозреватель: Льюису «навязали» тренерский штаб 20.05.2018, 14:35

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К провалу белорусских хоккеистов в Дании привела цепочка причин.

Автор и ведущий программы «Овертайм» Леонид Лекаревич оценил выступление сборной Беларуси на чемпионате мира, пишет «Трибуна».

«2:6 – от французов, 0:4 – от австрийцев. Разгромы от сборных, которых «топ-командами» не назовешь. Жесткая реальность, в которой оказался наш хоккей здесь и сейчас. Многие специалисты кулуарно признавали и признают, все закономерно, ныне таков наш уровень.

К провалу на турнире в Дании привела цепочка причин, как субъективно-сиюминутных, ограниченных собственно игрой и одним этим чемпионатом, так и стратегических просчетов, случившихся за последний год и ранее, намного ранее. Начнем с последних.

Ни для кого не секрет, что сбой в работе детско-юношеских школ привел к тому, что мы, по сути, не имеем большого количества качественных игроков, рожденных в «девяностых», хоккеистов среднего возраста, должных быть костяком сборной сегодня. Это первое.

Нашим хоккеистам негде развиваться. Слабый чемпионат – это не та конкурентная среда, в которой ты можешь расти как игрок. Это второе.

В «Динамо», в КХЛ попадают единицы. И многим из них не дают возможностей, как следует, раскрыться – мало игрового времени, ограниченные разрушением функции.

Впрочем, в хоккей играют не отдельные хоккеисты, а команды. И если организовать все правильно в плане четко продуманных управленческих решений и умелого подхода в грамотном использовании имеющихся ресурсов, то добиваться результата можно. Однако…здесь было тоже много «но».

Тренер. Эпоха Дэйва Льюиса в белорусской сборной, пусть и прерванная чуть ранее положенного срока, предсказуемо закончилась. И, кроме чешского фееричного «мира», не принесла зримых результатов. На самом деле, то, что случилось во вторник, должно было произойти еще год назад. После неудач в квалификации и на двух чемпионатах мира, было понятно, что Льиюс и белорусская сборная это не сказочный симбиоз. Мы потеряли год, который сборной руководил великий и заслуженный тренер, но лишенный мотивации и страсти к работе.

Состав. Тренерский. Льюису «навязали» штаб, чем еще более снизили пылкость и продуктивность работы канадца, и лишили этот микроколлектив сплоченности и единства взглядов. Слишком разные ментально и профессионально тренеры в него вошли.

Игроки. Мы стали свидетелями многих «странных» кадровых решений канадца (только ли его?) отягощенных бездействием федерации в вопросах наладки контакта с возможными кандидатами в сборную. Уговорить Бэйлена, объяснить, почему нет Стасенко, разузнать о сроках восстановления Костицыных, «не игнорировать» Кулакова за критические слова, попытаться примирить Льиюса и Степанова. Это то, что на поверхности. Сделай хотя бы это, и, возможно, в Дании у нас были бы совсем другая команда и другой результат.

Коллектив. Его не было. Вы заметили, как после поражения от Австрии, некоторые хоккеисты указали на главного виновного. В монолитных командах такого бы не произошло. А непозволительный карт-бланш молодежи, который раздражал ветеранов? А капитанский вопрос? Никого не хотим обидеть, но по статусу и по духу капитан у этой сборной иной – Владимир Денисов.

Команда была недовольная тактикой, у нас не было лидирующего, забивного, да просто первого звена в широком его понимании, выбор вратаря превращался в «угадайку», Пушков говорил о слабой физической готовности, а Денисов – об отсутствии психологической уверенности. Ворох проблем.

Все перечисленное – это не какие-то наши открытия, это очевидные вещи, о которых знает и которые понимает большинство наших хоккейных специалистов. И как же хочется, чтобы люди, в чьих руках бразды правления нашим хоккеем, к ним стали прислушиваться», – сказал Лекаревич.

Напомним, сборная Беларуси по хоккею проиграла все свои матчи на ЧМ в Дании и покинула элитный дивизион.