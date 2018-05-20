Петр Порошенко рассказал о судьбе «денег Януковича» 1 20.05.2018, 14:49

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Со счетов беглого президента Украины конфисковано $1,7 миллиарда.

Украина сейчас тратит 6% ВВП на оборону и армию, в том числе и благодаря вступлению в силу закона о спецконфискации, в рамках которого были возвращены украденные государственные средства во времена президентства Виктора Януковича, сообщает "Новое Время".

Об этом заявил действующий президент Украины Петр Порошенко.

Он перечислил финансовые достижения от децентрализации. По его словам, в этом году впервые в сводном государственном бюджете доля местных бюджетов составляет фактически половину - 51%.

"Несмотря на внешнюю агрессию Украина продолжает реализацию реформ и ежедневно меняется - строительство дорог, реформа образования, медицинской отрасли, проект развития сельской медицины, строительство жилья для контрактников в армии", - отметил он.

В итоге он заявил: "Все это реализуется частично и за счет возврата денег, которые были украдены у народа Украины кликой Януковича".

Напомним, Украина с момента вступления в силу закона о спецконфискации, со счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения конфисковала $1,7 млрд.

По данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, данные средства не принадлежат физическому лицу Виктора Януковича, а были незаконно аккумулированные членами преступной группировки во главе с ним. Все деньги хранились на многочисленных