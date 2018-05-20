закрыть
20 мая 2018, воскресенье, 15:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Брестчанин пытался провезти 13 килограммов серебра через «зеленый» коридор

  • 20.05.2018, 15:15

Металлические пластины нашли спрятанными в машине.

Брестчанин нелегально вез через границу 13 килограммов серебра. Контрабанду обнаружили сотрудники Брестской пограничной группы совместно с ОБЭП в пункте пропуска "Мокраны", сообщает БелТА.

50-летний мужчина ехал на микроавтобусе и воспользовался на границе "зеленым" коридором. Металлические пластины нашли спрятанными в машине.

Серебро изъято и направлено на экспертизу. Определяется стоимость задержанного груза.


популярное за неделю

Мнение

Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко