Брестчанин пытался провезти 13 килограммов серебра через «зеленый» коридор 20.05.2018, 15:15

Металлические пластины нашли спрятанными в машине.

Брестчанин нелегально вез через границу 13 килограммов серебра. Контрабанду обнаружили сотрудники Брестской пограничной группы совместно с ОБЭП в пункте пропуска "Мокраны", сообщает БелТА.

50-летний мужчина ехал на микроавтобусе и воспользовался на границе "зеленым" коридором. Металлические пластины нашли спрятанными в машине.

Серебро изъято и направлено на экспертизу. Определяется стоимость задержанного груза.