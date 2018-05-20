Взгляд на экономику из космоса Александр Немец, kasparov.ru

20.05.2018, 15:40

Съемки со спутников позволяют всерьез предположить, что авторитарные страны преувеличивают свои данные о ВВП.

Я хотел взять тайм-аут, подготовить материал под названием "Беспощадная ненависть или строгая политкорректность?" (относительно публикации Томаса Рогана, предложившего Украине разбомбить новопостроенный "Крымский мост" и одновременно потребовавшего от Запада предоствить максимальную военную помощь Украине).

Но вот Юрий Христензен опубликовал интересный пост о том, что реальный ВВП РФ в 2017 году был равен не официальным $1579 миллиардов (Росстат), а всего лишь $1137 миллиардов (оговорка Путина при обсуждении военного бюджета).

Сама эта статья – комментарий к еще более интересной статье из "Вашингтон Пост" от 15 мая. Приведем краткую цитату из нее:

Данные (съемок) со спутников позволяют всерьез предположить (satellite data strongly suggests), что Китай, Россия и другие авторитарные страны преувеличивают свои данные о ВВП... Д-р Мартинес, давно изучающий эти данные, сказал: "Обычно, в самых свободных демократических странах – США, Канаде, Западной Европе – усиление ночного освещения данной страны на 10% означает реальный рост ее ВВП на 2,4%; именно таково реальное соотношение роста двух индикаторов. А вот в недемократических, авторитарных странах на 10% усиления ночного освещения (согласно съемкам со спутников), приходится (согласно официальным данным) 2.9-3.5% роста ВВП. Именно такое преувеличение экономического роста позволяет лидерам авторитарных стран выглядеть хорошо.

Статья в "Вашингтон Пост" сопровождается тремя снимками из космоса:

1) Снимок Северной Кореи (почти неосвещена) и Южной Кореи (хорошо освещена, особенно в районе Сеула (год съемки не указан). Сбоку и сверху виден неплохо освещенный Шэньян, центр граничащей с Северной Кореей провинции Ляонин Китая; на востоке другое освещенное пятно – умеренно освещенная восточная оконечность провинции Шаньдун; на юго-западе видна неплохо освещенная южная Япония. Все эти регионы, легко понять, развиты неизмеримо лучше Северной Кореи. А как они соотносятся по развитию между собой, это уж сами решайте.

2) Еще два снимка – довольно слабо освещенная Индия в 2012 году, с ВВП в $1900 миллиардов, и чуть лучше освещенная Индия в 2016 году, с ВВП в $2300 миллиардов.

Можно сделать вывод, что попавшие на снимок районы восточного и северо-восточного Китая развиты куда сильнее Индии в целом, но несколько менее развиты, чем Южная Корея и Япония. И все.

И статья в Вашингтон Пост и статья Юрия Христензена интересны сами по себе. Но еще интереснее комментарии к последней статье путинского агента (именно так!), поминающего вашего слугу покорного. Приходится отвечать.

Теперь об экономической статистике РФ.

Так какой же был реальный ВВП РФ (в пересчете по текущему курсу доллара) в 2017 году? Официальные $1579 миллиардов долларов или существенно ниже? Наверное, немножко ниже. Известно, что Росстат тужится из последних сил, чтобы придать РФ хоть чуточку более привлекательный облик.

Но каков же реальный ВВП РФ, если использовать методологию статистических служб США? По моей оценке, в 2017 году реальный ВВП РФ, в пересчете по текущему курсу составил где-то между $1400 миллиардов и $1500 миллиардов.

Я считаю, что в данном случае самое главное – явно завышенные показатели ВВП ППС (Паритет Покупательной Способности, т.е. ВВП в текущих ценах США). В 2017 году, согласно Росстату, ВВП ППС достигло $4000 миллиардов. Аж $4 триллиона! Действительно, попали в первую пятерку стран мира или близко к тому. Эта брехня почему-то без возражений воспринимается статистическими службами Мирового Банка, МВФ и США. Неужели средние цены компонентов ВВП в РФ в 2,6 раза ниже, чем в США?

Во всех розничных ценах и в инвестиционных проектах РФ очень велика коррупционная составляющая (взятка, распил, откат и проч.) В результате любой строительный проект в РФ обходится, грубо говоря, в три раза дороже, чем в Китае и в полтора раза дороже, чем в США. Сейчас публикуется много цифр о стоимости строительства "Керченского моста", которые подтверждают эту оценку.

Именно поэтому ВВП ППС РФ в 2017 году, скорее всего, не превысил $3 триллионов.

Теперь о Китае.

На мой взгляд, достаточно взглянуть на финансовую систему (извините за длинный ряд цифр).

Согласно исследованиям Financial Times, использующим единую международную систему расчетов банковских активов, на конец 2016 года "суммарные банковские активы вне Центрального Банка" (СБА) Китая достигли $33 триллиона и впервые превысили СБА стран ЕС, составившие $31 триллиона, а также СБА США, составившие $16 триллионов. (СБА РФ на тот же момент не достигали и $1500 миллиардов).

Согласно china.org.cn, на конец 2017 года СБА Китая достигли 252 триллиона юаней, или, в пересчете по текущему курсу, $38,7 триллиона. Такой рост был обеспечен, более чем наполовину, в результате почти 10%-ной ревальвации юаня к доллару в течение 2017 года.

Согласно данным ФРС США, на начало мая 2018 года, СБА США приблизились к $16,7 триллиона.

На тот же момент СБА Китая чуточку превысили (оценка на основе существующих тенденций) $40 триллионов.

Теперь о "деньгах в широком смысле" или так называемом М2. Согласно данным ФРС США, на конец 2017 года показатель М2 США достиг $13,8 триллиона.

Одновременно показатель М2 Китая достиг $26 триллионов.

Китай создал мощнейшую финансовую систему мира, намного превосходящую финансовую систему Америки (причем Америке это ничем не угрожает). В результате намного укрепилась финансовая система развитого мира (Запад плюс Китай).

Я мог бы привести еще тысячи цифр – о сбыте легковых автомобилей в Китае и США, о потреблении цемента и металлов, о разнице между реальным и официальным производством электроэнергии, о реальных расходах на НИОКР в двух странах... Вывод однозначен: ВВП Китая в пересчете по текущему курсу в 2017 году был не ниже $20 триллионов (против около $19 триллионов в США), то есть на две трети выше официальных цифр.

На Западе широко известно Завещание Дэн Сяопина: "Скрывайте свои силы, выигрывайте время". Они и скрывают.

Александр Немец, kasparov.ru