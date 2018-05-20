Как брестский водитель автобуса милиционера воспитывал 20.05.2018, 15:47

Водитель автобуса проявил свою гражданскую позицию.

Прекращено дело об оскорблении милиционера водителем автобуса.

Об этом «Реальному Бресту» сообщил водитель общественного автобуса и автор своих слов, которые он сказал в адрес сотрудника милиции, нарушившего ПДД на остановке общественного транспорта.

Напомним, что по поводу сказанных слов назначалась лингвистическая экспертиза, о результатах которой не сообщается в ответе, но водитель автобуса, уверенный в том, что наказания ему не удастся избежать, штрафы за нарушения ПДД все оплатил и копаться по какой причине дело прекращено, а также что-то обжаловать, не намерен.

Формулировка «Прекращено за отсутствием в Ваших действиях состава административного правонарушения» более чем устраивает нашего собеседника, за историей которого мы следили и публиковали промежуточные результаты для общественности.

Водитель автобуса за свою гражданскую позицию и слова заплатил две базовые величины за как бы непропуск пешехода, хоть ситуация там была спорная, а также 0.5 базовой за подачу звукового сигнала в адрес милиционера. К какой именно дисциплинарной ответственности был привлечен сотрудник милиции за нарушения ПДД и ношение форменной одежды в УВД не уточняют.