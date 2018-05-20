Больше двух тысяч фанатов «Реала» сдают билеты на финал Лиги чемпионов 20.05.2018, 15:52

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Билеты болельщики сдают из-за проблем с логистикой и размещением в Киеве.

Больше 2,2 тыс. фанов футбольного клуба "Реал" (Мадрид) сдают билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Киеве, пишет gordonua.com со ссылкой на испанское издание AS.

Отмечается, что для держателей абонементов "Реала" выделили 12,8 тыс. билетов. Многие возвращают их, объясняя это проблемами с логистикой и размещением в Киеве.

Вполне возможно, что "Реал" не сможет полностью использовать свою квоту на билеты, прогнозирует издание.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". В нем сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Киев впервые в истории принимает финальный матч Лиги чемпионов. Власти ожидают, что на финал в столицу приедет около 100 тыс. гостей.

Из-за ажиотажного спроса стоимость аренды жилья в Киеве на 26 мая резко выросла. Однокомнатные номера в отеле поднялись в цене в среднем до 62 тыс. грн, двухместные – до 120 тыс. грн.

Болельщики "Ливерпуля" заявили о намерении пожаловаться в УЕФА на дорогое жилье в Киеве. Они подчеркнули, что большинство из них – "рабочий класс, а не миллионеры".

Киевляне запустили флешмоб для футбольных фанов из Европы, желающих переночевать бесплатно.