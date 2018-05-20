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В Беларуси школьники нашли способ гарантированно купить бутылку «Кока-колы» с призом

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  • 20.05.2018, 17:22
  • 1,381
Фото: "Вечерний Бобруйск"

Подростки придумали, как подглядеть приз на обратной стороне крышки бутылки.

Компания "Кока-кола" объявила конкурс: если под крышкой с газировкой будет написано "бокал" или "футбольный мяч", то она обменяет эту крышку соответственно на мяч или бокал.

Школьники нашли способ как гарантированно купить бутылку с призом: можно подсмотреть, что написано на крышке, подсветив фонариком от телефона, передает bobruisk.ru.

Фото: "Вечерний Бобруйск"

Дети утверждают, что у них получается разглядеть надписи на обратной стороне крышки. По их словам в основном выбирают те бутылки, на крышках которых написано, что приз "кружка".

Фото: "Вечерний Бобруйск"

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