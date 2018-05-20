Оппозиционная партия Македонии отвергла переименование страны 20.05.2018, 17:56

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Оппозиция не поддержит изменение Конституции, чтобы изменить название Македонии.

Основная оппозиционная партия Македонии националистическая Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО — ДПМНЕ) выступила против изменения названия страны на Илинденскую Македонию, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По мнению оппозиции, это подрывает перспективы решения многолетнего спора с Грецией.

О том, что Македония близка к завершению спора с Грецией о собственном названии, заявил накануне македонский премьер Горан Заев после встречи со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом. Заев отметил, что страна может сменить название на Илинденскую Македонию.

«Оппозиция не поддержит изменение Конституции, чтобы изменить конституционное название [страны]», — заявил после встречи с Заевым лидер ВМРО — ДПМНЕ Християн Микоски (цитата по Reuters).

Премьеру Македонии понадобится поддержка главной оппозиционной партии республики, чтобы изменение названия страны вступило в силу. Ципрас со своей стороны пытается получить политическую поддержку этого плана в Греции.

Коалиция Заева должна обеспечить больше две трети голосов в парламенте на 120 мест, чтобы получить поддержку для конституционных изменений, которые необходимы для утверждения нового названия республики.

После распада Югославии Македония получила независимость и стала называться Республика Македония. Греция настояла в ООН, чтобы страна была принята как Бывшая Югославская Республика Македония. По мнению Афин, с настоящим названием Македония сможет претендовать на греческую провинцию с аналогичным названием. В связи с этим Греция блокирует вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.

Новое название Македонии отсылает к Илинденскому восстанию против Османской империи 1903 года 2 августа в Ильин день. Это считается главным праздником в Македонии.