На независимых журналистов из Могилева охотится милиция 2 20.05.2018, 18:11

Алина Скребунова

Фото: Вясна

Милиционеры ищут журналистку «Белсата» Алину Скребунову и оператора Евгения Глушкова.

Сегодня оператору «Белсата» Евгению Глушкову позвонили из Ленинского РОВД и пригласили на беседу 23 мая. Причину вызова милиционеры не объяснили.

Поздно вечером в субботу милиционеры пытались попасть в квартиру журналистки Алины Скребуновой, передет «Белсат».

«Дома был несовершеннолетний племянник и собака. По словам племянника, милиционеры закрыли глазок рукой, били ногами в дверь, выкручивали ручку двери и сунули что-то в замок. И это в субботу в 22 часа», – говорит Алина.

В пятницу милиция приходила к соседке нашей коллеги, заявляя, что к ним поступила анонимная жалоба, что в квартире шум. У милиционеров была с собой фотография Скребуновой.

В эти дни журналистка находится вне города. Алина считает, что причиной интереса к ним со стороны милиция является профессиональная деятельность.

В ноябре 2017 года судья Татьяна Костюк из Ленинского суда Могилева присудила Алине Скребуновой штраф Br 690 за сотрудничество с каналом.