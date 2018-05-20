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Финляндия сократит льготы для бывших депутатов

  • 20.05.2018, 18:16

В Финляндии решили отказаться от системы адаптационных пенсий.

Спикер парламента Финляндии Паула Рисикко и главы всех фракций, кроме "Истинных финнов", решили отказаться от системы адаптационных пенсий.

Как сообщает eurointegration.com со ссылкой на портал YLe, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламентариев в ближайшее время.

На адаптационную пенсию имеют право проработавшие не менее 7 лет депутаты парламента, впервые избранные до 2011 года. Пенсия выплачивается в том случае, если бывший депутат после завершения карьеры в парламенте не может найти работу.

Адаптационные пенсии подвергались критике из-за излишней щедрости. В прошлом году на их выплату государство потратило 1,3 миллиона евро.

Против таких трат была направлена общественная инициатива, которая в январе собрала 50 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы такую инициативу рассмотрели в парламенте.

Предлагается заменить адаптационную пенсию пособием, которые могут получать экс-депутаты, не сумевшие найти себе новую работу. Такое пособие может выплачиваться им не более трех лет.


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